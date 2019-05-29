Многодетные полные семьи в ближайшее время могут получить право на ещё одну выплату от государства…

В России может появиться так называемый «отцовский капитал» — субсидия, которую предлагается выплачивать при появлении третьего ребёнка. Получить её можно будет при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители находятся в зарегистрированном браке. Такое предложение содержит доклад комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства, сообщает газета «Известия».

«Отцовский капитал» не будет исключать материнский — он станет дополнительной мерой финансовой поддержки, уточнил автор документа Сергей Рыбальченко. Выплата многодетным папам будет сопоставима с маткапиталом, размер которого с 2017 года составляет 453 тысяч рублей. Реализацию проекта предполагается начать с Дальнего Востока, Калининградской области, Севастополя и Крыма, после чего в него будут включены и другие регионы РФ.

В июне доклад «Демография 2024. Как обеспечить устойчивый естественный прирост населения РФ» будет направлен в правительство и рабочую группу по подготовке доклада Госсовету о реализации национального проекта «Демография». Новые меры, полагают в ОП РФ, должны касаться именно многодетных.

Сейчас 90% всего объема финансирования в рамках нацпроекта направлено на семьи, в которых растут один или два ребёнка. При этом, отмечают в Общественной палате, в демографически успешных странах на поддержку рождения третьего и последующих детей идёт более 40% средств, выделяемых в рамках подобных проектов.

«Самой весомой из вновь принятых мер может стать отцовский семейный капитал при рождении третьего и последующих детей в семье. Он станет основой для уже действующего во многих регионах и доказавшего эффективность регионального материнского капитала», — отмечают авторы документа.

«Это не просто финансовая, это поддержка еще и ответственного отцовства и благополучия устойчивой многодетной семьи. Ведь, по исследованиям социологов, „третьего ребенка заказывает отец“. Но крен сейчас в сторону важности материнства, и роль отцов в госпрограммах остается недооцененной», — заявил зампредседателя комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства, член общественного совета при Минтруде Сергей Рыбальченко.

По его словам, сегодня число россиянок в возрасте 32 лет, на который в среднем и приходится рождение третьего ребёнка, находится на историческом максимуме. Поддержка многодетных семей обеспечит рост рождаемости и естественный прирост, считает политик.

Русская линия