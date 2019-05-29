Глава Фанара заявил, что его действия на Украине привели к исцелению украинского раскола и дали Украине церковное единство…

Несмотря на призывы Предстоятелей ряда Поместных Православных Церквей пересмотреть свои решения по Украине и созвать для обсуждения украинской проблемы Всеправославный Собор, глава Константинопольского Патриархата Патриарх Варфоломей продолжает стоять на своём и утверждает, что, легализовав украинский раскол, он якобы принёс мир украинским верующим.

«Мы считаем большим Божиим благословением, что Вселенскому патриархату удалось восстановить каноничность целой многомиллионной нации», — заявил Константинопольский Патриарх Варфоломей в интервью болгарскому информационному агентству «BGNES», сообщает СПЖ.

При этом глава Фанара указал, что до этого украинская нация якобы «была вне Церкви без каких-либо догматических на то причин», хотя на Украине все эти годы существовала каноническая Украинская Православная Церковь, которую признавал сам Патриарх Варфоломей, и любой желающий мог прийти в храм этой Церкви.

«Слава Богу! Итак, решающим фактором, который заставил Вселенский Патриархат дать Украине автокефалию, есть исцеление раскола и восстановление церковного единства», — попытался оправдать свои действия Патриарх Варфоломей, забыв указать, что никакого церковного единства на Украине в настоящее время нет и быть не может.

По его словам, благодаря Халкидонскому Собору Константинопольский Патриархат имеет привилегию принимать апелляции и обжалования решений других Поместных Церквей, а в решении предоставить Томос о независимости новосозданным Церквям Фанар не обязан учитывать мнения остальных по этому вопросу.

«Вселенский патриархат, руководствуясь священными канонами (включая 9-й, 17-й и 28-й каноны IV Вселенского собора, 36-й Канон Трулльский собор и 1 Канон собора от 879/880 г., который был проведен в церкви Святой Софии в Константинополе), взял на себя ответственность за предоставление Томоса об автокефалии всем Церквям, превратив их в архиепископства или патриархаты, без обсуждения или сотрудничества в этом вопросе с другими Церквями», — заявил Патриарх Варфоломей.

По его мнению, легализация раскольников из УПЦ КП и УАПЦ без их покаяния вписывается в рамки такой практики.

«В случае с Украиной, мы не делали ничего другого. Мы использовали ту же практику, которой придерживались в признании всех новосозданных Автокефальных Церквей», — сообщил глава Фанара. Он вновь заявил, что считает Филарета Денисенко и Макария Малетича каноническими архиереями, несмотря на многочисленные свидетельства иерархов УПЦ и РПЦ, что Денисенко был анафематствован, а Малетич вообще никогда не был архиереем, а ушёл в раскол в сане священника.

Что касается украинского раскола, то Патриарх Варфоломей теперь винит в нём не Денисенко, как он считал ранее, а Русскую Православную Церковь: «Расколы, которые были созданы в прошлом веке, связаны, в основном, с желанием Русской Церкви не допустить церковной независимости Украины».

В этом контексте Патриарха Варфоломей считает, что нет нужды «возвращаться к историческим событиям прошлого века, так как они всем нам достаточно известны» и уверен, что присутствие Московского Патриархата в стране наносит ущерб украинскому народу, и поэтому его надо заменить Константинопольским Патриархатом.

«Шокирующие политические события, через которые были сформированы новые, совсем другие геополитические условия, сделали присутствие Московского Патриархата нежелательным и наносящим ущерб интересам украинской нации и единства украинского народа. По этой причине вполне понятно, почему большая часть украинского народа желает церковного освобождения от Церкви, которая помогает или даже служит интересам государства, которое находится в конфликте с Украиной», — обосновал свою позицию Патриарх Варфоломей.

Русская линия