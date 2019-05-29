По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москве состоялась II Всероссийская конференция «Епархиальные древлехранители. Церковь и музеи», сообщает Патриархия.ru. Организаторами мероприятия выступили Патриарший совет по культуре (ПСК) и Фонд содействия сохранению христианских ценностей при поддержке Фонда Президентских грантов.

Местом проведения конференции по традиции стал павильон № 57 Центрального исторического парка «Россия — моя история» на ВДНХ. В работе форума приняли участие более ста человек — епархиальные древлехранители, архитекторы, представители экспертного сообщества.

Собравшихся приветствовал председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон. Архиерей рассказал о совместной работе ПСК и епархиальных древлехранителей, проводившейся по итогам первой конференции древлехранителей, которая состоялась в мае 2018 года. Митрополит Тихон напомнил, что по поручению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла составлен реестр православных храмов России, находящихся в аварийном или руинированном состоянии. В ответ на запрос ПСК епархии предоставили реестры с информацией о состоянии каждого подобного храма, о совершении в нем богослужений, о местонахождении храма — в городе, селе или заброшенном поселении. Данные для внесения в реестр предоставили 197 епархий, в 109 из которых уже введена должность древлехранителя. Как отметил владыка, такого детального анализа ситуации ранее не проводилось, а полученная информация важна для выработки стратегии дальнейшей работы.

Митрополит Тихон сообщил, что Министерство культуры Российской Федерации с 2018 года начало формировать аналогичную базу данных и призвал участников конференции содействовать этой работе.

Владыка Тихон также предложил епархиальным древлехранителям продумать возможные пути решения проблемы сохранения аварийных храмов в епархиях, подчеркнув, что экономическая ситуация в стране не позволяет полагаться всецело на программы федерального бюджета.

Архиерей подчеркнул, что реставрацию законсервированного храма требуется начать в течение пяти лет, в противном случае здание снова будет нуждаться в консервации. Кроме того, нередки случаи, когда материалы, использованные для консервации церковного здания, расхищаются на неохраняемом объекте. Серьезной, правильной и перспективной работой он назвал привлечение волонтеров для первичных мер по консервации подобных объектов, отметив, что необходимо совместно с государственными органами охраны культурного наследия упорядочивать волонтерскую деятельность, к которой молодежь относится с энтузиазмом.

Председатель ПСК также предложил продумать возможность проведения общероссийского форума православных экскурсоводов в Москве или в Успенском Псково-Печерском монастыре. Основной целью предстоящего форума станет выработка долгосрочной программы по осуществлению экскурсионно-просветительской работы в монастырях и храмах Русской Православной Церкви. От экскурсоводов порой приходится слышать информацию, совершенно неприемлемую для православного человека, искажающую Священное Предание и исторические события, зачастую экскурсовод не может объяснить, что такое монашество, ничего не знает о Православии.

В качестве одного из примеров возможного решения данной проблемы митрополит Тихон упомянул опыт Псково-Печерского монастыря, где с этого года осуществляется лицензирование экскурсоводов. Монастырь совместно с Псковским государственным университетом разработал приемлемую и для паломников, и для светских туристов тематику экскурсий, к ведению которых на территории обители допускаются только получившие лицензию специалисты, освоившие учебные материалы и сдавшие соответствующий экзамен.

В завершение своего выступления владыка Тихон отметил, что светские туристы самим фактом посещения православных святынь свидетельствуют о своем интересе к духовной культуре. Предстоящий форум экскурсоводов позволит его участникам обменяться опытом и практическими наработками в этой области.

Перед участниками конференции также выступили: протоиерей Леонид Калинин, председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, член ПСК, древлехранитель Московской городской епархии, настоятель столичного храма священномученика Климента, папы Римского; А.Л. Баталов, заместитель генерального директора Музеев Московского Кремля по научной работе, руководитель рабочей группы Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации по вопросам сохранения церковных памятников архитектуры и искусства; протоиерей Алексий Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве г. Москвы, руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера»; иеромонах Ириней (Пиковский), насельник Сретенского ставропигиального монастыря, преподаватель Сретенской духовной семинарии, руководитель молодежного волонтерского проекта «Родная земля»; иеромонах Серафим (Козулин), насельник Успенского Псково-Печерского монастыря, древлехранитель Псковской епархии; иеромонах Афанасий (Дерюгин), насельник Сретенского монастыря г. Москвы; Л.А. Громова, экскурсовод паломнического центра «Вольный странник», сотрудник отдела древлехранителя Псковской епархии; Л.В. Алиева, доцент кафедры отечественной истории исторического факультета Псковского государственного университета, руководитель программ дополнительного образования для туриндустрии ПсковГУ; Е.В. Деева, хранитель фондов Самарского епархиального церковно-исторического музея.

В ходе конференции прошла презентация электронного пособия «Опыт создания церковных музеев. Лучшие практики».

По итогам мероприятия была принята резолюция.

С 28 по 31 мая для епархиальных древлехранителей и архитекторов, прибывших из более чем 70 епархий Русской Православной Церкви, будут проведены просветительские курсы по сохранению памятников церковной архитектуры и искусства, по окончании которых слушателям будут вручены свидетельства о повышении квалификации.

Русская линия