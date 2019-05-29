В текущем году с июня по ноябрь в рамках национального проекта «Культура» при участии проекта «Россия — Моя история», Государственной Третьяковской галереи, Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» и фонда «Прорыв» выставка «Сокровища музеев России» посетит восемь региональных центров страны, где представит полотна с самой посещаемой художественной экспозиции 2018 года, сообщает пресс-служба проекта «Моя история».

С 4 по 25 ноября 2018 года в ЦВЗ «Манеж» с успехом прошла первая выставка «Сокровища музеев России» под эгидой XVII церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь — ко Дню народного единства». Она собрала в залах экспозиции полотна из региональных музеев страны. Ее посещаемость достигла первой позиции рейтинга среди 50 конкурирующих выставок и рекордной отметки в 250 000 посетителей за 19 дней проведения.

Художественные коллекции региональных музеев уникальны. Сформированные усилиями нескольких поколений коллекционеров, музейных работников, художников и их наследников, они преодолевают стереотипные представления о провинциальных музеях. Хронологически выставочная коллекция «Сокровища музеев России» охватывает период с XVII до второй половины ХХ века и включает в себя произведения ключевых российских художников (от иконы до соцреализма), собранные из различных уголков страны.

Кураторской группой проекта, которую возглавила генеральный директор Третьяковской галереи З. И. Трегулова и в которую вошли сотрудники галереи, а также специалисты Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» и эксперты Патриаршего совета по культуре, представлена история российского искусства во всем его многообразии.

Выставка, состоящая из 150 картин, тремя составами посетит Калининград, Тюмень, Нижний Новгород, Омск, Южно-Сахалинск, Астрахань, Пермь, Воронеж. Специализированные художественные площадки будут открыты бесплатно для знакомства с произведениями ключевых российских художников. В их числе Ф. Рокотов, В. Боровиковский, И. Репин, В. Серов, И. Крамской, И. Айвазовский, И. Левитан, А. Куинджи, И. Билибин, Ю. Пименов, И. Шишкин, М. Врубель, И. Грабарь, Б. Кустодиев, Н. Гончарова и другие, в том числе те, которые ранее не покидали пределов своих регионов или вовсе были сокрыты в хранилищах.

Основной темой экспозиции стало нерушимое единство культурного пространства страны.

Подготовка к выставке стала продолжением огромной работы кураторов по выявлению «жемчужин» региональных коллекций. Экспозиции наглядно демонстрируют художественные сокровища российской провинции. Шедевры прошли специальную подготовку и научное описание.

На выставке представлены все жанры живописи: портрет (парадный, провинциальный), пейзаж (от севера до юга России), исторические полотна и жанровые сцены. Многообразие имен и произведений дают посетителям возможность проследить поэтапное развитие отечественного искусства.

В 2019—2020 годах цикл экспозиций планируется продолжить. Будут представлены выставки, посвященные русскому и западноевропейскому искусству.

Выставка подготовлена Патриаршим советом по культуре и Министерством культуры РФ.

Организаторы: проект «Россия ― Моя история», Государственная Третьяковская галерея, ГМВЦ «РОСИЗО».

Сайт выставки: r-mh.ru

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