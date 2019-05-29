28 мая 2019 года в Москве состоялось торжественное открытие Музея русского зарубежья — первого подобного музея в России. Он входит в структуру Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. Об этом сообщает служба коммуникаций ОВЦС.

В церемонии открытия приняли участие министр иностранных дел России С.В. Лавров, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе И.О. Щеголев, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, советник Президента России по вопросам культуры В.И. Толстой, директор Дома русского зарубежья им. А Солженицына В.А. Москвин, руководитель Департамента культуры города Москвы А.В. Кибовский, президент Русского благотворительного фонда Александра Солженицына Н.Д. Солженицына, а также статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Г. Б. Карасин, руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям М.В. Сеславинский, митрополит Московский и всея Руси Русской Православной Старообрядческой Церкви Корнилий, архиепископ Михаил (Донсков), заместитель председателя ОВЦС протоиерей Николай Балашов, заведующий Сектором протокола ОВЦС игумен Феофан (Лукьянов), председатель Императорского православного палестинского общества С.В. Степашин, директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом О.С. Мальгинов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН А.О. Чубарьян, многочисленные представители организаций соотечественников за рубежом.

Перед началом церемонии митрополит Волоколамский Иларион совершил освящение здания музея.

С.В. Лавров, владыка Иларион, И.О. Щеголев, Н.Д. Солженицына, В.А. Москвин перерезали символическую ленточку перед входом в музей, затем участники и гости церемонии осмотрели музейные экспозиции.

Далее состоялась официальная церемония открытия музея. Собравшихся в концертном зале приветствовал директор Дома русского зарубежья В.А. Москвин.

Полномочный представитель главы государства в Центральном федеральном округе И.О. Щеголев огласил приветствие Президента В.В. Путина по случаю открытия Музея русского зарубежья. «Создание этого уникального культурно-просветительского, образовательного и экспозиционного пространства — большое событие в общественной жизни нашей страны, важный и востребованный временем проект в сфере международного гуманитарного взаимодействия, — говорится в приветственном послании. — За прошедшие годы сотрудниками Дома русского зарубежья имени А. Солженицына была собрана впечатляющая коллекция архивных документов, книг, картин, фотографий, посвященных Русскому миру, людям, которые были вынуждены покинуть Россию, но сохранили с ней особую духовную связь и всегда чувствовали сопричастность судьбе Родины. Уверен, что столь масштабная, содержательная экспозиция будет интересна широкому кругу посетителей. И, конечно, музей обязательно станет авторитетной диалоговой площадкой, послужит укреплению культурного, научного сотрудничества между нашими соотечественниками во всем мире».

Выступая на мероприятии, министр иностранных дел С.В. Лавров назвал открытие музея знаменательным событием «как для нашей страны, так и для многомиллионного Русского мира».

«Двадцатый век для нашего народа оказался очень непростым, — констатировал он. — Многие россияне были вынуждены покинуть страну. Однако, несмотря на сложные жизненные обстоятельства, им удалось сохранить свою культурно-цивилизационную идентичность, передать ее детям и внукам, а также сберечь семейные реликвии, фотографии, дневники, письма, способные многое рассказать о драматических поворотах в судьбах их владельцев, истории нашей страны в целом. Создателями музея была проделана серьезная кропотливая работа по возврату культурно-исторических ценностей, связанных с летописью эмиграции. Соотечественниками переданы бесценные предметы — живые свидетельства ушедших эпох».

Как отметил глава МИД России, открытие музея — еще одно подтверждение того, что эпоха разобщенности, вызванная различными историческими обстоятельствами, навсегда канула в Лету. «Сегодня мы продолжаем делать все необходимое, чтобы соотечественники чувствовали себя сопричастными делу построения сильной, процветающей, уверенной в себе России, вносили вклад в сохранение и преумножение общего духовного и культурного достояния, завещанного нам предками, — продолжил министр. — Приветствуем и поддерживаем инициативы соотечественников и их начинания, включая создание, силами энтузиастов, музеев русской истории и культуры в странах, где сейчас проживают наши соотечественники. Убежден, что такая работа, направленная на дальнейшее сплочение многонационального, многоконфессионального, многогранного Русского мира, в полной мере сохраняет свою важность, может быть, даже становится еще более важной».

Он выразил уверенность, что Музей русского зарубежья станет важнейшим духовным, интеллектуальным центром по сохранению и продвижению российского наследия за рубежом, полезной площадкой для плодотворного диалога с соотечественниками во всем мире, будет способствовать обеспечению преемственности истории, поддержанию связи времен и поколений, увековечиванию имен тех, кто, находясь на чужбине, не забывал о своей Родине.

Далее прозвучало выступление председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона. Архипастырь, в частности, сказал:

«От имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и от себя лично сердечно приветствую всех участников церемонии открытия Музея русского зарубежья.

Гостеприимный Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына собрал сегодня представителей государственной власти России, правительства Москвы, руководителей организаций соотечественников, в том числе международных, видных представителей общественности: религиозных деятелей, ученых и журналистов. Особенно приятно мне видеть прибывших из-за рубежа наших братьев и сестер, имена которых тесно связаны с историей русской эмиграции первой четверти XX века.

Сегодня мы совершили молитву, освятив музей и благое начинание собирания и сохранения для последующих поколений исторических свидетельств, документов времени, повествующих о жизни в зарубежье выходцев из России.

Драматические события: октябрьская революция 1917 года и последовавшая за ней гражданская война, курс новых советских властей на построение общества, в котором не будет места религии, — спровоцировали многомиллионный исход населения России на чужбину. Вынужденная необходимость проститься с Отечеством порождала в наших братьях и сестрах тяжелые переживания и боль. Они усиливались разрывом семей и родственных отношений. Это стало истинной трагедией для нашего народа. И до сих пор нам сложно оценить невосполнимые потери, которые понесла наша страна, лишившись многих богатых духовным опытом, творческих и высокообразованных людей.

Трагедия рассеяния не обошла стороной и Русскую Православную Церковь, многие иерархи и священнослужители которой также вынуждены были разделить участь изгнанников. Мне особенно приятно, что в открытом ныне музее свое достойное место заняла экспозиция, посвященная Церкви в зарубежье. Она включает в себя фотографии и исторические документы, связанные с жизнью иерархов, священнослужителей, многих благочестивых мирян, потрудившихся над устроением церковной жизни среди русской эмиграции. Их непростое служение и труды свидетельствовали о христианской жертвенной любви к тем, кто нуждался в пастырской заботе и окормлении. Церковь не могла оставить свою паству, и потому разделила с ней все горести и невзгоды.

Благодаря православной вере, готовности воплощать в своей жизни евангельские идеалы, следовать заветам предков нашим соотечественникам удалось сохранить свою цивилизационную идентичность, родной язык и родную культуру. Все это сформировало феномен русского рассеяния, который превосходит по своему значению понимание диаспоры или общины, но является консолидирующим пространством ценностей. Подобные феномены способен порождать только сильный духом народ. Именно такое качество было присуще русским эмигрантам.

Почувствовать дух и атмосферу времени, понять мысли и чаяния наших соотечественников призван открытый сегодня музей. Он должен стать местом встреч и общения людей, искренне любящих свое Отечество, вне зависимости от того, где они проживают — в России или за рубежом, местом не только воспоминаний о прошлом, но и созидания будущего нашей страны и народа.

Твердо верю в успех данного проекта и его ценность для будущих поколений.

Хочу пожелать Вам, уважаемый Виктор Александрович, и всем сотрудникам музея благословенных успехов в дальнейших трудах.

Храни вас всех Господь".

А.В. Кибовский приветствовал участников церемонии от имени мэра российской столицы С.С. Собянина. В своем выступлении руководитель Департамента культуры города Москвы напомнил, что Дом русского зарубежья был открыт в 2005 году, а с 2015 года рядом с ним началось строительство здания Музея русского зарубежья. «Коллекция Дома русского зарубежья насчитывает 250 тысяч единиц, 350 личных фондов. Это огромная коллекция, и, конечно, желание ее выставлять, а не только собирать, стало крайне важным, — отметил он. — Сегодня мы с вами открываем готовый музей с оборудованием, с экспозицией, со всеми необходимыми возможностями для его полноценного существования».

Н.Д. Солженицына рассказала участникам и гостям церемонии о роли А.И. Солженицына в собирании материалов по истории русского зарубежья и русской эмиграции. Свое выступление она завершила словами: «История этого дома, теперь вместившего в себя и музей, когда-нибудь будет написана. Мы с вами — свидетели чуда. „Но, сколько доносит предание, — писал Солженицын, не посылается чудо тем, кто не трудится ему навстречу“».

Член президиума Российского исторического общества К.И. Могилевский огласил приветствие председателя РИС С.Е. Нарышкина. «Революционные события 1917−1922 годов раскололи российское общество, породив трагическую двойственность отечественной культуры, — отмечается в послании. — За пределами Родины вынужденно оказались многие представители ее политической и творческой элиты, предприниматели и ученые, военные деятели и религиозные мыслители. Объединенные любовью к своей стране и стремлением сохранить ее исконные традиции, они создали для себя и своих детей поистине вторую Россию — организованную, живущую богатой культурной жизнью и сопоставимую по численности со средней европейской страной. За прошедшие двадцать лет уникальная коллекция Дома русского зарубежья пополнилась более чем 200 тысячами экспонатов, многие из которых были переданы сюда нашими соотечественниками. Убежден в том, что новый музей, созданный на этой прочной основе, станет одним из важнейших историко-культурных центров нашей страны».

К присутствовавшим также обратились такие видные представители русского зарубежья, как князь А.А. Трубецкой (Франция), князь Д.М. Шаховской, Л.Р. Селинская (США).

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