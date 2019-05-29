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Сводка новостей от 29 мая 2019

В Антиохийском Патриархате призвали украинские власти прекратить гонения на УПЦ
Викарий Антиохийского Патриарха епископ Эрзурумский Кайс считает, что верующим канонической Церкви должны вернуть все отобранные у них храмы…

Епископ Эрзурумский Кайс и митрополит Одесский АгафангелВикарий Патриарха Антиохии и всего Востока епископ Эрзурумский Кайс выступил на международной конференции «Нарушение прав верующих на Украине» и призвал её участников обратиться к миру с требованием начать диалог с новыми киевскими властями о возвращении канонической Украинской Православной Церкви незаконно отнятого у неё имущества, сообщает РИА Новости.

«Чтобы были возвращены отнятые приходы и церкви, чтобы возвратили церковные ценности, иконы, сосуды и прочее, чтобы призвали новое руководство действовать по принципу „кесарю кесарево, а Божие Богу“, чтобы многим клирикам было возвращено гражданство и попранные права, как было возвращено гражданство (экс-губернатору Одесской области Украины Михаилу) Саакашвили», — сказал епископ Кайс.

Если правительство Украины не откликнется на этот призыв, на страну следует наложить ограничения, считает архипастырь. «Сегодня подходящее время для такого действия», — добавил он.

Эти ограничения, по мысли владыки Кайса, должны стать предупреждением украинским властям. «Как говорится в одной арабской поговорке — выпущенная пуля, может, и не убьёт, но создаст шум, от которого будет болеть голова», — заключил викарий Антиохийского Патриарха.

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