По числу нарушений прав верующих Украина в 2017 году заняла первое место в Европе, заявил викарий Сербского Патриарха…

На международном форуме в Москве викарий Святейшего Патриарха Сербского епископ Моравичский Антоний сообщил, что Европейский союз замалчивает факты притеснений верующих УПЦ в их родной стране, сообщает СПЖ.

«Сегодня мы наблюдаем грубейшие нарушения прав человека, которые происходят на Украине. И которые, к сожалению, замалчиваются в Европейском союзе», — передали слова иерарха Сербской Православной Церкви на Telegram-канале «Церковь сегодня».

По словам владыки Антония, в 2017 году Украина заняла первое место по числу нарушений прав и свобод православных христиан среди стран-членов Совета Европы.

«За 2017 год было выявлено 165 случаев нарушения свобод и прав православных христиан. Из них около 66% приходится на Украину. <…>. 50% случаев физического насилия над представителями и прихожанами УПЦ инициировали украинские националисты и члены раскольничьих религиозных структур», — отметил викарий Патриарха Сербского.

Он также напомнил, что в 2018 году власти Украины не ответили на запрос ООН о нарушениях прав верующих УПЦ.

«Данное заявление является резонансным событием, потому что эта коммуникация является средством международного дипломатического влияния и формой обоснованного вмешательства международного сообщества во внутренние дела Украины, — подчеркнул владыка Антоний. — Факт уклонения от предоставления ответа свидетельствует о пренебрежении чиновниками Украины норм международного права и демократических европейских стандартов прав человека в государстве, что негативно влияет на международные рейтинги страны в мире».

Именно вмешательство прежних властей Украины в церковные дела привело ко всему вышеперечисленному, сказал архиерей Сербской Церкви.

«Исходя из вышеперечисленного, в очередной раз обращаем внимание представителей органов государственной власти, политических партий, общественных и международных организаций и всех заинтересованных лиц на недопустимость нарушений прав граждан Украины — верующих Украинской Православной Церкви», — заключил епископ Антоний.

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