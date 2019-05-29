Русская линия
Сводка новостей от 29 мая 2019

Епископ Моравичский Антоний: В ЕС замалчиваются грубейшие нарушения прав верующих УПЦ
По числу нарушений прав верующих Украина в 2017 году заняла первое место в Европе, заявил викарий Сербского Патриарха…

Епископ Моравичский Антоний (Пантелич)На международном форуме в Москве викарий Святейшего Патриарха Сербского епископ Моравичский Антоний сообщил, что Европейский союз замалчивает факты притеснений верующих УПЦ в их родной стране, сообщает СПЖ.

«Сегодня мы наблюдаем грубейшие нарушения прав человека, которые происходят на Украине. И которые, к сожалению, замалчиваются в Европейском союзе», — передали слова иерарха Сербской Православной Церкви на Telegram-канале «Церковь сегодня».

По словам владыки Антония, в 2017 году Украина заняла первое место по числу нарушений прав и свобод православных христиан среди стран-членов Совета Европы.

«За 2017 год было выявлено 165 случаев нарушения свобод и прав православных христиан. Из них около 66% приходится на Украину. <…>. 50% случаев физического насилия над представителями и прихожанами УПЦ инициировали украинские националисты и члены раскольничьих религиозных структур», — отметил викарий Патриарха Сербского.

Он также напомнил, что в 2018 году власти Украины не ответили на запрос ООН о нарушениях прав верующих УПЦ.

«Данное заявление является резонансным событием, потому что эта коммуникация является средством международного дипломатического влияния и формой обоснованного вмешательства международного сообщества во внутренние дела Украины, — подчеркнул владыка Антоний. — Факт уклонения от предоставления ответа свидетельствует о пренебрежении чиновниками Украины норм международного права и демократических европейских стандартов прав человека в государстве, что негативно влияет на международные рейтинги страны в мире».

Именно вмешательство прежних властей Украины в церковные дела привело ко всему вышеперечисленному, сказал архиерей Сербской Церкви.

«Исходя из вышеперечисленного, в очередной раз обращаем внимание представителей органов государственной власти, политических партий, общественных и международных организаций и всех заинтересованных лиц на недопустимость нарушений прав граждан Украины — верующих Украинской Православной Церкви», — заключил епископ Антоний.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Православная Церковь в Америке готовится отпраздновать 50-ю годовщину своей автокефалии
Торжества пройдут на фоне крайне напряжённой ситуации в Американской архиепископии Константинопольского Патриархата...

К материнскому капиталу прибавят отцовский
Многодетные полные семьи в ближайшее время могут получить право на ещё одну выплату от государства...

Почему падает рейтинг Путина
В России с 2014 года продолжается падение реальных доходов граждан. При этом доходы федерального бюджета в 2018 году выросли на 17 процентов...

В Антиохийском Патриархате призвали украинские власти прекратить гонения на УПЦ
Викарий Антиохийского Патриарха епископ Эрзурумский Кайс считает, что верующим канонической Церкви должны вернуть все отобранные у них храмы...

Епископ Моравичский Антоний: В ЕС замалчиваются грубейшие нарушения прав верующих УПЦ
По числу нарушений прав верующих Украина в 2017 году заняла первое место в Европе, заявил викарий Сербского Патриарха...

Патриарх Варфоломей продолжает твердить своё
Глава Фанара заявил, что его действия на Украине привели к исцелению украинского раскола и дали Украине церковное единство...

Денисенко начал действовать
Раскол в «ПЦУ» приобретает реальные очертания — лже-патриарх Филарет Денисенко запретил в служении ректора КПБА, но тот оказался его слушаться...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем выдающегося изобретателя И.И.Ползунова и композитора М.А.Балакирева...

Проект «Дорога в Лавру» получил поддержку Агентства стратегических инициатив

Председатель ОВЦС принял участие в открытии первого в России Музея русского зарубежья

Состоялась II Всероссийская конференция «Епархиальные древлехранители. Церковь и музеи»

Самая востребованная выставка 2018 года едет в Арт-тур по стране

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика