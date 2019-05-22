Новый глава Греческой православной архиепископии Америки Елпидифор сообщил в архипастырском послании, что его интронизация пройд`т 22 июня. Но, как отмечают источники РИА Новости в церковных кругах, ситуация сложная, многие в архиепископии не согласны с его кандидатурой, что может привести к кризису. Интронизация покажет, сохранит ли церковь в Америке единство.

Активный сторонник украинской автокефалии, Елпидифор возглавил американскую архиепископию в момент, когда в Америке все громче звучат голоса о предоставлении ей автокефалии. Место стало вакантным после того, как 91-летний Димитрий 4 мая подал на встрече с Константинопольским патриархом Варфоломеем прошение об отставке после 20-летнего пастырства. Синод Константинопольской церкви на заседании 9 мая принял его отставку.

Хотя 11 мая за митрополита Прусского Елпидифора члены Синода проголосовали единогласно, его избрание вызвало множество вопросов, в частности, в плане соблюдения законности процедуры и интересов американской паствы. В Америке часть клириков и мирян считали Елпидифора виновным в затягивании расследования громкого секс-скандала в 2010 году и выступали против его кандидатуры.

Сам Елпидифор заявил, что уже получил и продолжает получать теплые поздравления со всей Америки, и они его воодушевляют. «Даже, как сказал апостол Павел, „отсутствуя телом“, я с вами сердцем, мыслями и духом», — написал Елпидифор в архипастырском послании.

Он пообещал, что приедет к своей новой пастве не только как их архиепископ, но и как духовный друг и брат. Сейчас всех интересует, как клирики и миряне примут нового архиепископа.

Странные выборы

Публикации о том, что Елпидифор уже избран американским архиепископом, появились на ряде церковных сайтов уже 10 мая. Источник в церковных кругах сказал РИА Новости, что публикации ложные, выборов 10 мая не было, они планировались на 11 мая, однако их перенесли на 10−15 июня по просьбе совета американской архиепископии. Именно она просила синод учесть ее мнение и уважать устав церкви Америки, включив ее кандидатов в список претендентов.

Архиепископ Елпидифор (Ламбриниадис)

Поздно вечером 10 мая пресс-службе Фанара — резиденции Константинопольского патриарха в Стамбуле — сообщила, что никаких архиереев 10 мая не избирали. Утром же появились сообщения, что выборы все же прошли и архиепископом Америки избран Елпидифор.

Одновременно в церковных СМИ пошли публикации, что ушедший в отставку Димитрий пытался помешать избранию и затянуть процесс, оказать давление на Синод.

По словам источника агентства, избрание Елпидифора может осложнить отношения Американской архиепископии с патриархом Варфоломеем.

Интронизация

Интронизация Елпидифора пройдет 22 июня в кафедральном соборе Святой Троицы в Манхэттене в Нью-Йорке, и станет показателем, приняла ли архиепископия нового пастыря, сообщил собеседник агентства. Митрополиты в США еще не высказались по этому поводу, сейчас идут совещания как клириков, так и общин.

«Выборы должны были состояться в июне, это было соглашение с архиепископом Димитрием по его отставке», — заметил собеседник агентства.

Вместе с тем, по его словам, есть и другая проблема. «Патриарх потребовал от Димитрия уехать из Америки, но не думаю, что тот сделает это. Димитрий хочет обеспечить себе пенсию, однако американская архиепископия платит пенсию другому бывшему архиепископу — Спиридону. Как она может платить Димитрию? Это не маленькая, это большая пенсия», — заметил источник, напомнив о финансовых трудностях американской церкви, которая во многом зависит от пожертвований богатых прихожан.

Среди банкиров и предпринимателей, которые против решения Варфоломея, банкир Эфстафиос Валиотис, выступивший год назад за автокефалию американской церкви, Николаос Андриотис из храма Святого Димитрия в Астории в Нью-Йорке и «достаточно других», сказал источник.

«Митрополиты сначала хотят убедиться в том, чего хочет народ, но атмосфера очень плохая, очень негативная», — добавил собеседник агентства.

Позицию американской архиепископии и греческой общины в целом выразил один из самых влиятельных греков — священник отец Роберт Стефанопулос, отец Джорджа Стефанопулоса, бывшего советника президента Клинтона, ныне обозревателя ABC.

Джорж Роберт Стефанопулос

Еще задолго до избрания архиепископа Стефанопулос сказал в одном из интервью, что Константинопольский патриархат должен быть внимательным и не игнорировать американцев, как он это делал, отметил собеседник агентства.

«По канонам должен пройти епархиальный Синод и предложить своих кандидатов, и список патриархии должен включать хотя бы одного из них. Но среди трех кандидатов не было ни одного из американских митрополитов. Это большой вызов для митрополитов — в Америке их восемь. По уставу должно приниматься в расчет и мнение местных синодов, и собраний клириков и мирян. Это действует на всех уровнях: священники, митрополиты не могут делать что хотят», — сказал источник.

Так что интронизация 22 июня будет проходить в негативной атмосфере, уверен он.

Церковь Троицы в Нью-Йорке

Косвенным подтверждением этому может служить то, в какой обстановке проходил официальный ужин собрания клириков и мирян митрополии Нью-Джерси 14 мая. Видеозапись опубликована в грекоязычных СМИ Америки.

Генконсул Греции в Нью-Йорке Константинос Кутрас «как представитель греческого государства» провозгласил «Аксиос!» («Достойный») в связи с избранием нового архиепископа Америки, но его поддержали всего несколько человек, хотя в зале было сотни две людей. Митрополит Евангел, сидевший рядом с трибуной, промолчал. Молчал и представитель патриарха Варфоломея митрополит Австрии Арсений.

В своем выступлении, видеозапись части которого размещена в интернете, митрополит Евангел не упомянул нового архиепископа.

«Автокефалия для Америки»

В Америке уже давно звучат призывы к автокефалии, и это было задолго до предоставления «автокефалии» Украине.

«Америка — уже три года является кипящим котлом, поскольку в архиепископии было много проблем. Димитрий за 20 лет не решил их все. Некоторые он не мог преодолеть из-за того, что в нынешней системе командуют богатые», — сказал источник.

«Но сейчас вообще не взяли в расчет мнение мирян, Синода, клира. В Бостоне год назад на общем собрании многое было высказано откровенно», — заметил он.

В Бостоне банкир Эфстатиос Валиотис на церемонии присуждения ему звания почетного доктора Богословской школы Святого Креста предложил американской архиепископии разорвать отношения с Вселенским патриархатом, в юрисдикции которого она находится, и стать автокефальной, либо же перевести Вселенский патриархат в Америку. По словам банкира — крупного кредитора церкви, — православные греки в Америке «не могут управляться небольшой группой людей, которые находятся в Турции, не имеют паствы, цели и с другой повесткой».

Источник в церковных кругах заметил, что Фанар ведет себя нелогично и нарушает церковные каноны.

«Американская архиепископия, с одной стороны, является крупнейшей епархией Вселенского патриархата. С другой стороны, неразумно даровать автокефалию незаконной группе людей на Украине, в которой не было необходимости. Не было нужды создавать новый раскол. Это нарушает все законы, в том числе с точки зрения системы, которая действует в Америке», — сказал он.

По его словам, сложившиеся обстоятельства ведут к новому кризису. Предыдущий кризис был связан архиепископом Спиридоном, который сменил архиепископа Иакова летом 1996 года, а через три года был вынужден уйти, так как не мог выполнять свою работу. Говоря об Елпидифоре, собеседник агентства заметил, что американские греки считают его причастным к затягиванию расследования секс-скандала в церкви в 2010 году.

Тогда выяснилось, что два епископа из ставропигиального монастыря святой Ирины Хрисоваланту, который находится под прямым управлением патриарха, — митрополит Тианский Паисий и епископ Апамейский Викентий — устраивали оргии. Через два года Варфоломей на синоде изверг епископов из сана, но оставил их в монашестве. В решении Синода от 28 марта 2012 года говорилось о «грехопадении» двух епископов.

Вселенский патриарх Варфоломей

Епископов лишили сана без предварительного разбирательства в церковном суде — такое в истории патриархата случилось впервые. «Тогда Синод действовал как церковный суд», — заметил собеседник РИА Новости.

По его словам, патриархия в 2015 году передала ФБР очень большой пакет документов с показаниями жертв скандала. Как сказал собеседник агентства, Елпидифор был архиграмматеасом (главным секретарем) Синода Константинопольского патриархата и пытался тормозить расследование, будучи большим другом обоих епископов. «Сейчас все возражения в Америке оттуда, из прошлого», — заметил источник.

Митрополиты хотят сохранить единство церкви в Америке, но кризис есть, считает он. «Многое покажет интронизация: если придут все митрополиты, то это значит, они хотят снизить тон, держать церковь единой. Но они не могут сдержать богатых мирян. Если на интронизации будут отсутствовать какие-то митрополиты, то это их отсутствие будет показательным. Кто-то придет, конечно, но не ясно, все ли», — сказал он.

«Ситуация сложная, посмотрим как все будет развиваться», — заметил собеседник агентства.

Он критически высказался о действиях Варфоломея, который, по его словам, ведет себя как папа Римский, что для православной церкви неприемлемо. По его мнению, Варфоломей давно уже находится в изоляции, и сейчас пытается найти выход.

«К сожалению, этот патриарх, не решив одну проблему, открывает новую. Всюду. Очень много проблем. И с другими церквами, и с новыми землями в Греции», — сказал собеседник.

https://ria.ru/20 190 520/1553632898.html?fbclid=IwAR28Jm_zACoW8xV7VcvQ5Do3i2pB4eRHyg4jAQeJG2hC9XHA5Ke5gOjJW5M