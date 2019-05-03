Русская линия
Сводка новостей от 3 мая 2019

Путин и Трамп больше часа проговорили по телефону
Впервые за долгое время лидеры России и США обстоятельно обсудили проблемы, которые волнуют обе страны…

Владимир Путин и Дональд ТрампПрезидент США Дональд Трамп и глава России Владимир Путин в ходе телефонного звонка в пятницу обсудили ситуацию в Венесуэле, КНДР, а также доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщает Интерфакс со ссылкой на CNBC.

«Лидеры также обсудили торговлю и потенциальное соглашение по ядерным вооружениям при участии Китая», — заявила представительница Белого дома Сара Сандерс, отметив, что беседа длилась более часа.

Она сообщила, что Трамп и Путин вскользь затронули тему доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. «Оба лидера знали, что там не было сговора», — сказала она.

Ранее Владимир Путин заявлял о готовности обсудить с американским руководством свои переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном, которые прошли 25 апреля во Владивостоке.

«Председатель Ким Чен Ын сам просил проинформировать американскую сторону о своей позиции, о тех вопросах, которые у него возникают в связи с процессами на Корейском полуострове, и со всем, что вокруг этого происходит», — заявил тогда Путин.

Последний разговор российского и американского лидеров был очным, он состоялся в начале декабря прошлого года на саммите «двадцатки» в Буэнос-Айресе и прошёл «на ногах». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, имел место «короткий контакт».

Изначально предполагалось, что Путин и Трамп проведут полномасштабную встречу в рамках саммита G20, но она была отменена по инициативе американской стороны из-за инцидента в Керченском проливе.

С тех пор никаких контактов между лидерами России и США не было, а российско-американские отношения продолжают быть крайне плохими. Надежды на то, что данный разговор приведёт к каким-либо существенным изменениям не приходится, однако диалог всегда лучше, чем его отсутствие.

Русская линия

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