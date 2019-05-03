Иерарх Элладской Православной Церкви митрополит Кифирский Серафим направил Вселенскому Патриарху Варфоломею и Предстоятелям Поместных Православных Церквей Пасхальное письмо-мольбу, главной темой которого стал украинский церковный вопрос. Текст письма правящего архиерея Кифирской и Антикифирской митрополии Элладской Церкви был опубликован 2 мая 2019 года на официальной странице митрополии, сообщает Союз православных журналистов со ссылкой на ОВЦС УПЦ.

В своём письме иерарх призвал глав Поместных Православных Церквей «вместе задуматься и всем подвизаться в молитвах в это последнее и критическое время, когда под угрозой и в опасности единство в Духе Святом, единомыслие и сосуществование всех Святых Божиих Церквей, что составляют Единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь, по причине, которая не принесла пользы и держит в напряжении и обострении — серьезнейшей экклезиологической проблемы способа предоставления автокефалии тем, кому она была предоставлена в государстве Украина».

Он подчеркнул, что серьёзность и чрезвычайная широта «горячего украинского канонического и экклезиологического вопроса» влечёт за собой страшные канонические проблемы для всей полноты Православия и выходит за рамки одной поместной церковной юрисдикции.

«Смиренно и с ревностностью раздумываю, что эта большая каноническая проблема, которая возникла и заключается в так называемом восстановлении и признании как „Автокефальной Украинской Церкви“ двух существующих раскольнических частей, что составляет значительное меньшинство Христоименитой полноты (священного клира и народа) Украины, перед тем антиканонично сняв каноничность Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, которая признана всеми Автокефальными Православными Церквями, выходит за рамки всего предыдущего в церковной истории (глубже и многограннее даже и Мелитианской схизмы, что в конце была решена согласно крайней икономии Первым Вселенским Собором) и является сложнее её и шире. Одним словом, восстановление как канонических епископов и клириков отлучённых, анафематствованных и раскольников, но и от них (действительных отлучённых, анафематствованных и раскольников) принятых хиротоний и очевидно лишённых благодати Божией и права священнодействовать, является немыслимым и всегда несовместимым с Божественными и Священными канонами и каноническим правом Святой нашей Православной Церкви», — написал в своем послании митрополит Серафим.

Иерарх напомнил, что недавно избранный «Предстоятель Автокефальной Церкви Украины» Епифаний получил хиротонию и все три степени священства (диакона, пресвитера и епископа) от бывшего митрополита Киевского Филарета — «действительно отлучённого, анафематсвованного и раскольника», что делает его самого, согласно Священным канонам и Церковному Преданию, лишенным любой священной степени, «и невозможно этому совершенному акту задним числом вылечиться».

«Божественный Основатель Святой нашей Православной Церкви, христопроповедники святые апостолы и святые богоносные отцы и вселенские наставники передали через Божественное Писание и Святые Вселенские и Поместные Соборы Святейшей нашей Церкви Священный Пидалион и всечестное православное Предание и Наследие. Соборная система, действуя совершенно через Божественный свет и просветление Божественных и Священных канонов, регулирует богоугодно все возникающие административные и духовные церковные вопросы. Божественный Закон Священных канонов определяет и предусматривает границы и юрисдикции каждой из Поместных Святых Божиих Церквей. Выход за рамки Священных Канонов приводит к изменениям испокон веков установленных церковных юрисдикций и соборно осужденный этнофилетизм всегда и всюду считаются неприемлемыми и такими, которых необходимо избегать», — отметил иерарх.

Митрополит Серафим в очередной раз призвал Вселенского Патриарха и глав Поместных Православных Церквей к Соборному решению украинской проблемы, ибо «только в Духе Святом и без вмешательств и давлений возможно решить боголюбезно и богоугодно этот горячий вопрос».

«Вместо пасхальных пожеланий, позвольте мне соединить свой голос со всеми Святыми Поместными Автокефальными Церквами, которые до этого времени логично не принимают к литургическому служению предоставленную группам украинских раскольников автокефалию и из-за этого особого случая просят собрание Всеправославного Собора для решения острой проблемы разделенного украинского народа и нынешних широких гонений против канонической Украинской Православной Церкви в 21 веке, где входят в часть гонителей украинское государство и Великая Христова Церковь. Если же по разным причинам собрание Всеправославного Собора является трудным, то пусть соберется соборно, в Духе Святом, каждая Поместная Автокефальная Церковь и проведет неспешное и рассудительное голосование, после которого каждый Предстоятель пусть передаст результат и решение собора своей Церкви Вселенскому Патриархату», — предложил иерарх Элладской Церкви.

В завершение своего послания митрополит Кифирский призвал архиереев в эти спасительные для мира дни Святой Пасхи выполнить их первоочередную задачу: «показать всему современному миру живое православное свидетельство в единстве и любви Воскресшего Господа Освободителя нашего, Бога любви, щедрот и человеколюбия».

Митрополит Серафим подчеркнул, что этим посланием он призывает защитить православную экклезиологию, Божественные и Священные каноны, Соборную систему и канонический порядок в Святой Православной Церкви и в Православном Церковном Предании и наследстве.

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