30 апреля 2019 года, в день чествования Иверской иконы Божией Матери, были совершены праздничные Божественные литургии чином в Иверском храме в городе Горловке и Иверском женском монастыре в Донецке, которые в свое время пострадали от обстрелов, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В частности в строящемся Иверском храме Горловки, который пострадал от обстрела в 2016 году, в престольный праздник — день прославления Иверской иконы Богородицы, митрополит Горловский и Славянский Митрофан впервые совершил Божественную литургию.

Ему сослужили епископ Добропольский Спиридон, викарий Горловской епархии, секретарь епархии, благочинный Николаевского округа в Горловке протоиерей Владимир Туренко и духовенство епархии. За богослужением пел юношеский хор Богоявленского кафедрального собора Горловки.

После Божественной литургии митрополит Митрофан обратился к прихожанам с архипастырским словом.

«Я верю, что наша общая молитва, для которой мы собрались в престольный праздник под этими сводами, — это самое главное, что только может произойти. Если нам с вами не нужен этот храм, то зачем Бог его будет здесь строить и для чего он должен появляться? А если он нам нужен — мы должны собраться здесь и об этом Богу сказать, об этом Его попросить: „Господи, нам нужен этот храм, Матерь Божья, помоги нам, чтобы здесь обязательно все завершилось, и мы сюда приходили прославлять Бога, Матерь Божию и Ее Иверскую икону и укрепляли свои духовные и телесные силы“», — отметил митрополит Митрофан.

Место для строительства Иверского храма было выбрано не случайно — он возводится на месте разрушенной безбожниками Николаевской церкви. Чин освящения места под строительство храма была совершена 17 апреля 2012 года, в день памяти Иверской иконы. Однако строительство церкви было приостановлено 2016 года. В нч с 9 на 10 июля на территории строящегося храма упали три снаряда, которые повредили фасад здания и выбили окна, а также разрушили черепицу, которой уже имели укрывать крышу храма.

В день престольного праздника в Свято-Иверском женском монастыре, расположенном недалеко от руин донецкого аэропорта и пострадавшему в результате обстрелов в 2014 году, пасхальную Божественную литургию совершили архиепископ Макеевский Варнава и епископ Новоазовский Варсонофий в сослужении клириков храмов Донецка.

Завершил Божественную литургию пасхальный молебен с Крестным ходом.

После окончания молитвы к верующим с архипастырским словом обратился архиепископ Варнава. Владыка сравнил ужасы голгофских событий с тем, который на себе испытала многострадальная обитель вместе с её насельницами и игуменьей Михайлою (Шевченко).

Викарий Донецкой епархии также поделился своими воспоминаниями о первых богослужениях во время войны в 2016 году: «Тогда было действительно страшно молиться в такой обстановке, сейчас же Иверский монастырь дарит уверенность в твёрдости веры, ведь «кровь мучеников — это фундамент Церкви Христовой, а эта земля испытала настоящие мучения». Уверенность эта основывается на самой сути христианства: «Христос пострадал, но победил смерть. Так и эта обитель — она пострадала, но она воскреснет!».

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