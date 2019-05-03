В Москве откроется выставка «Романовы: царское служение»
Экспозиция готовится к открытию в посольстве Сербии в России…
Выставка фотографий «Романовы: царское служение» откроется 7 мая в 19.00 в посольстве республики Сербии в Москве, сообщает Православие.Ru.
Выставка посвящена семье последнего Российского Императора. На фотографиях отражена повседневная жизнь в кругу семьи, служение ближним и отечеству членов Царской семьи. Особо внимание представляют фотографии из периода Первой мировой войны, когда Государыня Императрица и царские дочери работали сестрами милосердия в госпиталях, оказывая помощь раненным солдатам и офицерам.
Выставка приурочена в 100-летию мученической кончины Царской семьи, и, начиная с 2016 года, она обошла более 100 городов и населенных пунктов Сербии, а так же Черногории, Республики Сербской, Боснии и Герцеговины и Хорватии. Выставка побывала также в Швейцарии, Аргентины, Канады, ЮАР, Новой Зеландии, Чехии, Германии и Румынии.
На выставке будут представлены фотографии из личных архивов Царской семьи и их приближенных, государственных архивов и частных собраний.
Экспозиция подготовлена при участии московского Сретенского монастыря.
В открытии выставки примет участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сербии в Российской Федерации Славенко Терзич.
Открытие выставки состоится 7 мая в 19.00 по адресу:
Посольство Республики Сербии в Москве, ул. Мосфильмовская, д. 46
Пройти в посольство можно предварительно позвонив по телефону: +7 495 988 66 45