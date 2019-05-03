2 мая 2019 года в концертном зале Свердловской государственной академической филармонии состоялся гала-концерт, ознаменовавший закрытие Всероссийского хорового фестиваля имени священника Василия Зиновьева, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

В программе концерта были представлены произведения священника Василия Зиновьева, духовные песнопения других авторов, народные песни в исполнении лучших православных хоровых коллективов ведущих духовных школ России — участников фестиваля-конкурса: Санкт-Петербургской духовной академии, Московской духовной академии, Екатеринбургской, Ярославской, Кузбасской, Пензенской, Самарской, Саранской, Воронежской семинарий.

Коллективы-участники фестиваля представили свои лучшие произведения в рамках гала-концерта, прошедшего в Свердловской Государственной филармонии. Каждый участник получил диплом лауреата Первого Всероссийского хорового фестиваля имени священника Василия Зиновьева.

Отметим, накануне компетентное жюри под руководством митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла подвело итоги конкурсного прослушивания.

Гран-при фестиваля получили хоры Санкт-Петербургской духовной академии и Московской духовной академии.

Остальные семь коллективов также получили звание лауреатов фестиваля. Первое место поделили хоры Самарской и Кузбасской духовных семинарий, второе — Екатеринбургской и Ярославской, на третьем месте православные духовные школы Пензы, Саранска и Воронежа.

Напомним, что фестиваль проходил 1 и 2 мая в Екатеринбурге. Открылся он в первый майский день Божественной литургией в Храме на Крови. Торжественную церемонию открытия возглавили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов, член Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви, Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, директор и исполнительный директор Синодальной библиотеки Московского Патриархата.

Затем в зале Областной филармонии состоялось конкурсное прослушивание коллективов — участников.

Выступления коллективов оценивало представительное жюри под руководством митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла в составе заведующий кафедрой дирижирования факультета церковных искусств, доцент кафедры дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Антон Александрович Максимов; ведущий преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии Ирина Ивановна Иванова; заведующая регентской школой Ярославской духовной семинарии монахиня Георгия (Кислова); преподаватель регентской школы Ярославской духовной семинарии Людмила Александровна Зуммер; директор Свердловской государственной академической филармонии, член Совета при президенте РФ по культуре и искусству, заслуженный деятель культуры РФ, лауреат Государственной премии РФ Александр Николаевич Колотурский; ректор Уральской государственной консерватории имени М.П.Мусоргского, заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ, профессор Валерий Дмитриевич Шкарупа; протодиакон Димитрий Тарантин; доктор искусствоведения, заведующая регентским отделением Екатеринбургской семинарии профессор Оксана Евгеньевна Шелудякова.

Напомним, первый фестиваль хоров регентских отделений, впервые проводится в России по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. Целью фестиваля является сохранение и развитие певческой православной культуры, повышение исполнительского уровня обучающихся хоров регентских отделений духовных заведений.

Фестиваль связан с именем замечательного регента и педагога, духовного композитора Василия Зиновьева, который был регентом Архиерейского хора города Ярославля, преподавал в Ярославской духовной семинарии, организовал ряд церковных хоровых коллективов, создал множество замечательных церковных песнопений и детских хоровых песен. Деятельность священника Василия Зиновьева была неоднократно отмечена наградами, в том числе золотым наперсным крестом из кабинета государя Императора Николая II.

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