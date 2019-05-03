Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 2 мая 2019 года помолился об упокоении 48 человек, сожжённых пять лет назад в Доме профсоюзов в Одессе, сообщает Интерфакс.

«Пять лет тому назад перед лицом Европы и всего мира людей вначале побивали булыжниками, покуда они находились в своих палатках и не представляли никакой силовой опасности — они отстаивали своё право жить так, как они хотят, не подчиняться другим порядкам, чуждым для них, они не хотели принять тот мир, который им навязывался силой. И когда оказалось, что мало этих булыжников брошено на палатки, потому что люди выскочили из них и побежали в Дом профсоюзов (название этого дома сегодня известно всему миру), то тогда преступники, преследовавшие этих людей, заперли этот дом и подожгли его, и 48 человек сгорело заживо», — сказал Патриарх в четверг после Литургии в Покровском монастыре Москвы.

Он отметил, что кто-то пытается объяснить те события особенностями тогдашней политической борьбы. «Но зверства, совершенные людьми, ничем нельзя объяснить, как только силой зла, силой дьявольской, и те, кто поджигал людей, были под властью дьявола», — подчеркнул глава Церкви.

«Была великая опасность, что эти обуреваемые тёмной силой люди возьмут власть над украинским народом, но той мечты, которой жили бесновавшиеся у Дома профсоюзов, по милости Божьей, не осуществилось. И хотя сегодня много есть вопросов к тому, что происходит в Украине, мы можем свидетельствовать, что те радикальные силы зла, та злоба дьявольская, воплощённая в человеческих образах, не захватила тотально всей власти над украинской землёй», — сказал Патриарх.

Собравшиеся в храме вместе с Предстоятелем помолились о «48 мучениках, заживо сожжённых в Одессе», и о том, «чтобы Господь благословил жизнь братской Украины».

В заключение Патриарх Кирилл сказал, что связывает эту молитву с надеждой на то, что новое руководство, которое пришло через выборы к власти на Украине, «будет в полной мере учитывать великую тысячелетнюю православную традицию Украины, Святой Руси, Киевской Руси и будет в полной мере уважать тот законный выбор в пользу единственной канонической Украинский Православной Церкви, в которой реально присутствует Божественный Дух и которая отождествляет себя с народом, молитвенно предстоит Богу, молясь за страну и за народ».

Русская линия