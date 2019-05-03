1 мая 2019 года состоялась соборная архиерейская Литургия в самой древней митрополии Кипрской Православной Церкви — в Священной и Апостольской митрополии Тамасосской и Оринийской, основанной апостолами Варнавой, Павлом и Марком и их учеником Ираклидием Кипрским. Об этом сообщает пресс-служба МДА.

Митрополит Тамасосский и Оринийский Исаия — единственный кипрский архиерей, являющийся выпускником высшей духовной школы Русской Православной Церкви — Московской духовной академии. Владыка Исаия с большой любовью относится к Академии и Троице-Сергиевой лавре и часто посещает Россию, в частности, Сергиев Посад.

Соборное богослужение было организовано митрополитом Исаией в честь годовщины освящения в пригороде Никосии храма в честь святого апостола Андрея и Всех святых, в земле Российской просиявших, которое состоялось 1 мая 2017 года. Церковь построена в русском стиле, это единственный собор на Кипре, увенчанный золотыми куполами в русской традиции. Росписи храма посвящены подвигам русских святых, особую атмосферу интерьеру церкви придают витражи, на которых изображены березы и фрески с русскими пейзажами.

Храм создан тщанием русского благодетеля митрополии, заслуженного строителя России В.А. Заренкова. Росписи выполнены художниками из Москвы и Санкт-Петербурга. Настоятель храма — выпускник Московской духовной академии архимандрит Серафим (Гавриков).

Службы совершаются по юлианскому календарю на церковнославянском языке; их посещают представители славянских стран, проживающие в столице Кипра Никосии и ее окрестностях. Священнослужители и певчие храма являются клириками Тамасосской митрополии и выпускниками духовных учебных заведений Русской Церкви.

Освящение храма было приурочено к престольному празднику митрополии — Собору всех святых Тамасосской митрополии.

В числе приглашенных на соборное богослужение гостей из России традиционно присутствует ректор Московской духовной академии. Накануне вечером, 30 апреля, ректор МДА архиепископ Верейский Амвросий совершил пасхальные вечерню и утреню.

Перед Божественной литургией состоялась встреча мощей святого апостола Андрея Первозванного, принесенных из Коринфа митрополитом Дионисием, который возглавил праздничное богослужение.

После чтения Евангелия архиепископ Амвросий обратился с приветственным словом к митрополиту Исаие. Владыка ректор передал поздравления с Пасхой от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и вручил митрополиту Исаие медаль святителя Филарета Московского I степени во внимание к его вкладу в развитие связей между Кипрской и Русской Церквами. Владыка Амвросий также вручил митрополиту Исаие ювелирное пасхальное яйцо и картину с изображением Московской духовной академии, особо отметив любовь Его Высокопреосвященства к своей alma mater — Академии у Троицы.

В приветственном слове архиепископ Амвросий, в частности, сказал: «Для меня большая честь и радость сегодня передать поздравление от Предстоятеля нашей Церкви Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Вашему Высокопреосвященству с самыми добрыми пожеланиями и благодарностью за ваше доброе дело. Вы не словом, а делом свидетельствуете и показываете, что во Христе нет никаких национальностей. Это удивительно красивое место. Храм, как некий отблеск Небесного Царства на Земле, является самым ярким тому свидетельством. Мы очень рады, что в Московской духовной академии есть такой знаменитый выпускник, который продолжает заботиться о своей alma mater и делает очень много для образования молодых людей: как киприотов, так и русских».

В ответном слове митрополит Исаия отметил:

«Дорогой владыка, сердечно благодарю Вас. Передавайте Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу нашу искреннюю благодарность и поздравления. Я хотел бы Вас поблагодарить, владыка, как ректора Московской духовной академии, моего любимого духовного училища, где я учился долгие годы и получил богословское образование.

Вместе с богословским образованием я получил еще благословение всех русских святых и особенно Сергия Радонежского, который покрывает Троице-Сергиеву лавру. Во время учебы ежедневно мне удавалось посещать собор, где покоятся его мощи. Благодать этих святых я хотел принести на помощь моему народу. Поэтому с благотворителем Вячеславом Адамовичем Заренковым мы решили построить этот храм в честь апостола Андрея и всех Русских святых, чтобы их благодать покрыла наш остров и нашу Православную Церковь.

Этой награды, которую мне дали, я недостоин. Я буду считать ее Вашим желанием поддержать нашу любовь к России. И надеюсь, что скоро Московская духовная академия будет сотрудничать и с другими богословскими школами Кипра для дальнейшего развития богословского образования в наших странам.

Христос Воскрес!"

Богослужение совершалось на греческом и церковнославянском языках.

Иерархам сослужил заведующий библиотекой Московской духовной академии игумен Дионисий (Шленов).

Богослужебные песнопения исполнил византийский хор МДА.

Божественная литургия транслировалась греческими телеканалами. Трансляция была также доступна на сайте Московской духовной академии и в социальных сетях.

По окончании Литургии в рамках программы кипрско-русского культурного фестиваля были организованы различные культурные мероприятия и музыкальные представления, в которых приняли участие представители России, Белоруссии, Украины, Грузии, Греции и Кипра.

Русская линия