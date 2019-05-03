Частица мощей великомученика Георгия Победоносца привезена 1 мая в Николаевский морской собор Кронштадта. Святыня прибыла из Греции и во время Великого поста побывала в военных храмах Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской митрополии.

Молебен великомученику совершил священник военного благочиния протоиерей Михаил Погиблов в сослужении духовенства благочиния.

Святыня будет пребывать в главном соборе ВМФ до 6 мая — дня памяти святого. Затем ковчег будет принесен в воинские части и военные учебные заведения Санкт-Петербурга.

Пребывание святыни в Санкт-Петербургской епархии завершится 18 мая, в день установки на въезде в Кронштадт в рамках празднования 315-летия города поклонного креста. Ковчег с частицей мощей направится в Грозный, где будет передан Грузинской Православной Церкви.

Среди организаторов принесения мощей в Санкт-Петербург — епархиальный отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями, региональное отделение общественной организации «Россия».

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