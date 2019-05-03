|Сводка новостей от 3 мая 2019
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Путин и Трамп больше часа проговорили по телефону
Патриарх Кирилл: Зверства, совершённые у Дома профсоюзов, ничем нельзя объяснить, как только силой дьявольской
В Москве откроется выставка «Романовы: царское служение»
В разрушенных храмах и обителях Донбасса вновь зазвучала молитва
Митрополит Кифирский Серафим: Действия Патриарха Варфоломея на Украине немыслимы и несовместимы с Божественными и Священными канонами
Этот день в Русской истории
В следственном изоляторе «Кресты-2» в Санкт-Петербурге освящен храм Поклонения честным веригам апостола Петра
В Екатеринбурге прошел Всероссийский хоровой фестиваль имени священника Василия Зиновьева
Делегация Московской духовной академии приняла участие в богослужениях в годовщину освящения русского храма на Кипре
Духовным образовательным организациям предоставлено право реализовывать программы дополнительного профессионального образования и профессионального обучения