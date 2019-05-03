XXVI выставка-ярмарка «Православная Русь» открылась 2 мая в «Ленэкспо». В ней участвуют более 150 светских и церковных организаций из России, Белоруссии, Украины, Молдавии, Грузии, Черногории. На выставку принесен список Тихвинской иконы Божией Матери из Тихвинской епархии. Об этом информирует ИА «Вода живая».

Молебен на начало всякого доброго дела отслужил наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий в сослужении братии монастыря.

«Все, кто находится здесь, по какую бы сторону прилавка ни стоял, делаете все во славу Божию, — сказал владыка. — Участники выставки представили плоды своего творчества. Те, кто хочет что-то приобрести, вносят лепту в восстановлении монастыря. Нельзя рассматривать такие выставки как „средство к обогащению“. В этом году открытие приходится на Светлую седмицу, мы радуемся и Христу воскресшему, и тому, что дожили до великого праздника Пасхи и можем славить Господа. Радуемся и тому, что природа расцвела, и делам рук человеческих. Для тех, кто придет сюда, это тоже участие в пасхальных торжествах. Лики святых взирают на вас, вы видите книги, которые повествуют о любви к Богу и друг ко другу».

Насельник лавры иеромонах Марк (Бирюков) окропил стенды святой водой.

Культурная программа включает духовно-просветительcкие встречи, концерты, акцию «Задайте вопрос священнику», мастер-классы.

Выставка проводится объединением «Рестэк» с 1995 года при содействии Санкт-Петербургской епархии и правительства города.

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