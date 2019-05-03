Русская линия
Сводка новостей от 3 мая 2019

В следственном изоляторе «Кресты-2» в Санкт-Петербурге освящен храм Поклонения честным веригам апостола Петра

30 апреля 2019 года, во вторник Светлой седмицы, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил чин малого освящения храма Поклонения честным веригам апостола Петра в следственном изоляторе «Кресты-2» в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской митрополии.

Архиерея сопровождали секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, председатель отдела по тюремному служению протоиерей Олег Скоморох, настоятель храма протоиерей Георгий Сычев.

На богослужении присутствовали начальник регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний генерал-майор внутренней службы Игорь Потапенко, его помощник по организации работы с верующими Станислав Литвинов, начальник СИЗО Владимир Ивлев, сотрудники изолятора и подследственные.

Храму была подарена икона Спаса Нерукотворного Образа.

За усердные труды во благо Святой Церкви были награждены благотворители храма: Александр Пимашин — серебряной медалью апостола Петра, Иван Попов — бронзовой медалью апостола Петра. Сотруднику СИЗО Михаилу Боброву была вручена архиерейская грамота. Протоиерей Георгий Сычев был удостоен юбилейной медали «В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви».

Правящий архиерей поздравил сотрудников и подследственных с праздником Пасхи и малым освящением храма.

«Надеюсь, новый храм будет способствовать духовному укреплению всех, кто попадает в эти стены, — сказал архипастырь. — Последние годы Церковь прочно вошла в систему тюремного служения, где старается поддерживать сотрудников, подследственных и заключенных в приобщении к православной вере и возвращению к жизни на свободе. Надеюсь, в этих стенах тоже творится Иисусова молитва. Если будете молиться, Господь всегда будет с вами. Желаю вам помощи Божией и успешного разрешения следственных дел, в результате чего вы скорее окажетесь на свободе».

Владыка подарил подследственным пасхальные яйца.

Гости посетили новые камеры тюремного корпуса и ознакомились с условиями содержания подследственных.

Правящий архиерей сделал первую запись в книге для почетных гостей: «Христос Воскресе! Будем помнить слова Христа: „Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними“. С благодарностью, Варсонофий, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский».

Русская линия

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В следственном изоляторе «Кресты-2» в Санкт-Петербурге освящен храм Поклонения честным веригам апостола Петра

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