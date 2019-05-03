Святой младенец Гавриил родился 22 марта 1684 г. в семье крестьянина в с. Зверки Белостокского уезда Гродненской губернии. 11 апреля 1690 г., когда шестилетний ребенок остался в доме один, в дом забрался иудей, выкрал его и увез в Белый Сток, где младенца предали мучению. Ему проткнули бок для выпускания крови, затем младенец-мученик был распят на кресте.

20 апреля, в праздник святой Пасхи иудеи подбросили его бездыханное тело на опушку леса вблизи с. Зверки. Над истерзанным телом младенца кружило воронье, но нашедшие тело мученика собаки не только не растерзали его, но напротив оберегали от птиц. Во время следствия выяснились обстоятельства ритуального убийства, которое совершили иудеи, они были найдены и наказаны. Его начали почитать сразу после мученической кончины, а в 1720 г. тело младенца Гавриила обнаружили нетленным, почитание мученика усилилось. 9 мая 1755 г. ввиду напряженной обстановки на Западной Руси св. мощи мученика были перенесены в Свято-Троицкий монастырь в г. Слуцк Минской губернии. В 1820 г. мученик младенец Гавриил был причислен к лику святых Российской Православной Церковью. В 1915 г. ввиду опасности германской оккупации св. мощи были эвакуированы в Москву, где почивали в соборе Покрова на Рву (Василия Блаженного), настоятелем которого был один из лидеров монархического движения сщмч. протоиерей Иоанн Восторгов. Праздничная служба, которую совершил настоятель 20 апреля 1918 г., и проповедь в память «от жидов умученного» младенца Гавриила стали поводом к преследованию о. Иоанна «за антисемитскую пропаганду». 2 июня он был арестован, а 5 сентября расстрелян вместе с группой выдающихся деятелей Царской России.

21−22 сентября 1992 г. св. мощи младенца Гавриила были перенесены с крестным ходом из гродненской церкви Рождества Пресвятой Богородицы, где они хранились, в Свято-Николаевский собор Белостока. 22 сентября Польская Православная Церковь чтит память перенесения мощей мученика младенца Гавриила, обретающихся ныне в польской земле.

Кондак: Отечество твое Зверки бысть, мучениче Христов Гаврииле, идеже от истинных зверей — иудеев восхищен: абие родителей лишен еси, таже вся поряду лютее претерпев, в отечество Небесное переселился еси. Восхищай и нас зде от всяких напастей и скорбей и умоли, молим тя, улучити вечное наследие твое.

Сегодня день памяти русского национального героя, спасителя Отечества в Смутное время князя Димитрия Михайловича Пожарского.

Он родился 1 ноября 1578 г., происходил из рода князей Стародубских. В 15 лет князь начал дворцовую службу, в 1598 г. стал стряпчим, в 1602 г. пожалован в стольники. В 1608 г. был назначен воеводой, разгромил польско-литовский отряд под Коломной. В 1609 г. князь Димитрий отбил от города Зарайска сторонников Лжедмитрия II. Весной 1611 г. участвовал в первом ополчении Прокопия Ляпунова, сражался с польскими войсками гетмана А.Гонсевского. Он отличился во время боев на Лубянке, был тяжело ранен и вывезен в Троице-Сергиев монастырь, затем в родовое село Мугреево.

Вскоре возглавить втрое ополчение князя пригласил Козьма Минин и осенью 1611 г. он прибыл в Нижний Новгород. В 1612 г. князь Димитрий Пожарский сформировал и возглавил армию, которая смогла разгромить польских интервентов и освободить Москву 26 октября 1612 г. На Земском соборе 1612−13 гг. он сыграл выдающуюся роль при избрании Царем Михаила Федоровича Романова, в день венчания на царство 11 июля 1613 г. стал боярином и пожалован вотчиной в Балахнинском уезде.

В 1613−19 гг. князь участвовал в войне с поляками и мародерами, затем был воеводой в Твери (1619−20) и Новгороде (1628−30), воеводой армии прикрытия во время Русско-польской войны (1632−34), ведал приказами: Ямским (1621), Разбойным (1624) и Судным (1636−37; 1640−42). В 1634−35 гг. возвел каменный шатровый храм Покрова в подмосковном селе Медведково, а в 1636 г. — Казанский собор на Красной площади в честь святыни Нижегородского ополчения — Казанской иконы Богоматери. Погребен в родовой усыпальнице Спасо-Евфимиевского монастыря Суздаля, приняв перед смертью схиму с именем Косьма в память сотоварища по ополчению.

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