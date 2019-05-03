1 мая 2019 года Президентом России В.В. Путиным подписан Федеральный закон № 85-ФЗ «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона „О свободе совести и о религиозных объединениях“ и статью 87 Федерального закона „Об образовании в Российской Федерации“», расширяющий спектр образовательных программ, которые реализуются духовными образовательными организациями. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом сообщает служба коммуникаций ОВЦС.

Законопроект был внесен на рассмотрение Государственной Думы в июле 2017 года депутатом этого законодательного органа власти Л.Н. Духаниной. Закон принят Государственной Думой Российской Федерации 16 апреля 2019 года, а 22 апреля одобрен Советом Федерации.

При подготовке проекта закона Государственной Думой были учтены предложения, сделанные Русской Православной Церковью и согласованные с другими религиозными конфессиями, входящими в Межрелигиозный совет России.

Ранее, до принятия закона, духовные образовательные организации реализовывали образовательные программы, направленные на подготовку служителей и религиозного персонала, а также были вправе реализовывать образовательные программы среднего профессионального образования и высшего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

Федеральный закон № 85-ФЗ существенно расширяет перечень образовательных программ, дополняя его программами дополнительного профессионального образования, к числу которых относятся программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, а также программами профессионального обучения.

Кроме того, усилена ответственность централизованных религиозных организаций за образовательные программы, реализуемые учрежденными ими духовными учебными заведениями. Федеральный закон № 85-ФЗ устанавливает, что духовные учебные заведения реализуют образовательные программы среднего профессионального и высшего образования, дополнительного профессионального образования и профессионального обучения с согласия соответствующей централизованной религиозной организации либо уполномоченного централизованной религиозной организацией руководящего или координирующего органа.

С принятием данного Федерального закона духовным учебным заведениям предоставляется равная с другими образовательными организациями возможность участвовать в формировании всех основных путей достижения квалификации, предусмотренных в рамках Национальной рамки квалификаций в Российской Федерации. Создана необходимая нормативная база для выстраивания полноценной системы профессионального образования внутри Русской Православной Церкви и других традиционных конфессий Российской Федерации.

Русская линия