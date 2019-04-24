23 апреля 2019 года в Екатеринбурге, в Храме на Крови состоялся чин освящения копии Годеновского креста, изготовленного для всероссийского автомобильного крестного хода «Святая Русь», проходящего в эти дни через уральскую столицу. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Чин богослужения совершил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

— Для нас большое духовное утешение, что в эти Страстные дни здесь освящена эта копия креста, которая пойдет сейчас по всей России и вернется обратно туда — на стык нынешних Ярославской и Ивановской областей (где крест был явлен — ред.); креста, к которому потом будут притекать верующие христиане, паломники, вообще люди, которые жаждут исцеления и утешения от Господа, — сказал в своем архипастырском слове владыка Кирилл.

Копию Небоявленного животворящего креста привезли участники автомобильного хода, организованного Магаданской областной организацией Всероссийского общества инвалидов. Этот молитвенный автопробег, приуроченный к 600-летию явления животворящего креста в селе Годеново, стартовал в апреле 2019 года из Магадана.

Организаторы автопробега спланировали свой путь и время таким образом, чтобы копия креста была освящена на «Русской Голгофе» — в Екатеринбурге.

— Здесь наш последний правитель святой царь Николай II взошел на свой крест. И получается, что в лице новомучеников и исповедников российских, в лице государя и Царской семьи Россия перед Богом оправдана, и таким образом заложен фундамент ее возрождения. И поэтому, конечно, мы надеемся на то, что этот крестный ход, с одной стороны, соединяет времена, с другой стороны, прокладывает дорогу в будущее, — отметил в общении с журналистами соорганизатор крестного хода «Святая Русь» Максим Анатольевич Бабенко.

«Я думаю, началом крестного хода „Святая Русь“ можно считать сегодняшнее освящение Животворящего креста Господня на месте убийства Царской семьи в Страстную седмицу», — поделилась своими впечатлениями участница крестного хода, руководитель общественного движения «Много деток хорошо!» Татьяна Михайловна Боровикова. «Оно так и будет. Небоявленный Животворя́щий Крест Господень чудесным образом появился в нашем Крестном ходе и стал главной его святыней. Он станет его защитителем и покровителем. И весь путь шествия креста по России с высочайшим митрополичьим благословением из Екатеринбурга, с непрестанными молитвами ко Господу и ко Кресту Его — и есть тот самый крестный ход о спасении Отечества нашего, имя которому Русь Святая».

11 июня 2019 года — в день явления Животворящего креста Господня в России, крестный ход прибудет на место явления креста, в монастырь Животворящего креста Господня в село Погост Крест Ивановской области. В дальнейшем шествии копию Животворящего Небоявленного креста пронесут через Россию, Беларусь, Украину и Сербию.

Копия животворящего креста Господня из села Годеново — главная святыня молитвенного шествия. Напомним, чудотворный нерукотворный первообраз находится в селе Годеново Ярославской области. Он был явлен на глухом болоте под Ростовом 600 лет назад и все эти годы дарует чудеса и исцеления. Свидетельства очевидцев о чудесах и исцелениях от креста многие века записываются в специальную книгу, хранящуюся в храме села Годеново. Чтобы поклониться святыне и попросить ее помощи, паломники едут сегодня в Годеново со всей страны.

Отметим, что такая же копия Годеновского креста, освященная в Ивановской области на месте явления Животворящего креста, пребывает с 2016 года в Храме на Крови.

Русская линия