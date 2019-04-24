Российские власти обычно много говорят о необходимости защиты детей, однако на деле оказывается, что российские подростки оставлены на откуп улице и социальным сетям и у них нет никаких нравственных ориентиров в жизни.

Многие годы Русская Православная Церковь пытается обратить внимание общества и чиновников на необходимости прививать детям нравственные ценности. С этой целью в школах было предложено ввести преподавание «Основ православной культуры», однако данный предмет так прочно и не вошёл в школьную программу.

Как итог число детских суицидов в России за год выросло почти на 14%: в 2017 году было зафиксировано 692 детских суицида, в 2018 году — 788, что говорит том, что дети предоставлены сами себе и их проблемы не волнуют взрослых, сообщила уполномоченная при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова, передаёт РИА Новости.

«Следственный комитет представил статистику по детским суицидам за последние два года. Если в 2017 году было зафиксировано 692 детских суицида, в 2018 году — 788», — сказала Кузнецова во вторник на заседании экспертного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка на тему «Дети на каникулах: охват организованным отдыхом, безопасность дома, на улицах, в организациях отдыха и оздоровления».

Она отметила, что это говорит в том числе о том, что «дети предоставлены сами себе, они не слышат, их не слышат, они не услышаны». «Проблемы, которые их волнуют, не волнуют никого», — сказала Кузнецова. «Какая и чья роль здесь ключевая, но, наверное, это принципиальная задача, на вопросы которой нужно найти ответ», — подчеркнула детская правозащитница.

Однако, есть большие сомнения, что наши чиновники озаботится данным вопросом. Их не интересует судьба миллионов абортированных за государственный счёт детей. Так почему же они должны переживать о 800 покончивших с собой?

Русская линия