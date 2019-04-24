Русская линия
Сводка новостей от 24 апреля 2019

Митрополит Галльский Эммануил попал в опалу?
Имя владыки больше не фигурирует в списке кандидатов в главы Греческой архиепископии Америки…

Порошенко и митрополит Галльский ЭммануилГлава епархии Константинопольского Патриархата во Франции митрополит Галльский Эммануил, который выступил главным застрельщиком вмешательства Фанара в церковные дела на Украине, решил снять свою кандидатуру с выборов на пост главы Греческой архиепископии Америки, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на греческое информационное агентство «Ромфея».

До недавнего времени митрополит Эммануил фигурировал в списке кандидатов на престол архиепископии Америки вместе с митрополитом Брусским Эльпидофором. Однако, согласно сообщению издания «National Herald», митрополит Эммануил сам сообщил Патриарху Константинопольскому Варфоломею, что его «не интересует такая позиция».

Что стало причиной того, что владыка Эммануил решил отказаться от этой должности, остаётся неизвестным. Ведь ранее он не протестовал против того, чтобы его имя находилось в списке кандидатов.

Не исключено, что на это решение повлиял полный провал Фанара на Украине, где ситуация развивается совсем иначе, чем представлял Патриарху Варфоломею митрополит Эммануил. Сегодня украинская проблема превратилась для Константинопольского Патриархата в настоящую головную боль, а потому назначать главного идеолога вмешательства в украинские дела на высокую должность было бы как минимум несвоевременно.

19 февраля 2019 года Патриарх Варфоломей в Патриаршей церкви Св. Георгия в Стамбуле объявил, что после Пасхи Священный Синод Константинопольского Патриархата приступит к избранию новых Предстоятелей архиепископий Америки, Великобритании и Австралии.

Следующее собрание Синода Константинопольского Патриархата запланировано на 9−11 мая 2019 года.

Русская линия

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