Русская линия
Сводка новостей от 24 апреля 2019

В Забайкальской митрополии организован сбор помощи для пострадавших от пожаров

Митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий благословил начать сбор помощи во всех храмах Забайкальской митрополии и молиться о прекращении стихийного бедствия. В результате степных пожаров сгорели сотни жилых домов, есть пострадавшие.

«Дорогие сограждане, братья и сестры! Забайкальская митрополия начинает сбор помощи пострадавшим в результате начавшегося стихийного бедствия — степных пожаров. Вы можете принести вещи и продукты, денежные средства в ближайшие храмы или сделать перечисление», — сообщает официальный сайт митрополии.

В условиях сильного ветра 19 апреля 2019 года огонь перекинулся на жилые дома в селах Унда, Чиндант, Тасырхой, Шара и Усть-Ималка. Также пострадали города Балей и Борзя, села Среднеаргунск, Сарбактуй, Хада-Булак, Чиндагатай, Бырка, Горда и Дылбырхей. Сгорели девять чабанских стоянок, погибли животные. Пострадали не менее 23 человек, более 280 лишились жилья или имущества.

По благословению митрополита Димитрия утром 20 апреля во всех храмах митрополии по окончании Божественной литургии совершалось молебное пение о прекращении стихийного бедствия с сугубым обращением ко Пресвятой Богородице. Позже в МЧС сообщили о ликвидации пожаров во всех населенных пунктах края.

Русская линия

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В Забайкальской митрополии организован сбор помощи для пострадавших от пожаров

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