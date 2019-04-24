Документальный фильм «Возвращение Пьера Жильяра» об учителе-наставнике детей Императора Николая II представили создатели картины в пресс-центре ТАСС в Санкт-Петербурге.

«Пьер Жильяр — наставник, его ещё называют гувернером цесаревича Алексея <…> Это невероятная история человека, в молодом возрасте попадающего в Россию как преподаватель французского языка и в конце пути ставшим практически членом царской семьи <…> Мы посмотрим на фактически последние годы жизни семьи [императора Николая II] глазами Пьера Жильяра», — рассказала журналистам сценарист и режиссер фильма Людмила Шахт.

По словам создателей картины, она основана на дневниках Жильяра, которые рассказывают о том, что происходило за стенами Императорского дворца в самые трагичные моменты из жизни Царской семьи.

«Пьер Жильяр сообщает нам изнутри, <…> когда он остается добровольно в заключении в Александровском дворце, когда арестована Царская семья, и ведет свои репортажи — так получается, что мы его записи воспринимаем как репортажи, когда туда уже никто не был допущен, а те, кто был допущен — никого не осталось в живых, кроме его будущей жены Александры Теглевой», — пояснила Шахт.

Автор фильма также добавила, что 1920-х годах Жильяр смог уехать из России в Европу, и в том числе благодаря ему сохранились архивные фотографии Царской семьи, их автором был и сам Жильяр.

Создатели фильма планируют представить его российским зрителям, а также показать картину и на родине главного героя — в Швейцарии. «Летом фильм покажут в кинотеатре в Лозанне. Мы надеемся, что этим летом оба потомка Пьера Жильяра приедут в Россию, Жак <…> музыкант, он играет в оркестре Женевы, мы работаем над тем, чтобы в августе они приехали сюда и дали ряд благотворительных концертов, в том числе в Царском селе», — рассказал продюсер фильма Константин Козлов.

Русская линия