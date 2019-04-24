|Сводка новостей от 24 апреля 2019
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Сегодня Великая Среда
Костроме вернули Святое озеро
Анна Кузнецова: Проблемы, которые волнуют российских детей, не волнуют никого
Вмешательство Порошенко в церковные дела бумерангом ударило по его популярности в Закарпатье
ОВЦС УПЦ: На Украине развернута ожесточённая кампания против прихожан и священнослужителей Украинской Православной Церкви
Митрополит Галльский Эммануил попал в опалу?
Святейший Патриарх Кирилл совершил молебен на начало чина мироварения
Этот день в Русской истории
Детский крестный ход с «Шествием на осляти» состоялся в Петербурге
Правящий архиерей Екатеринбургской епархии совершил чин освящения копии Годеновского креста для крестного хода «Святая Русь»
Через 90 лет в Далматовский монастырь вернулись шлем и кольчуга преподобного Далмата Исетского
В Забайкальской митрополии организован сбор помощи для пострадавших от пожаров