Из музеев Свердловской области в Далматовский мужской монастырь переданы шлем и кольчуга основателя обители — преподобного Далмата Исетского, которого воины считали своим покровителем и защитником, сообщает Российская газета.

История доспехов неразрывно связана с появлением самого монастыря. Православный Далматовский Свято-Успенский мужской монастырь был основан в 1644 году. Как пишут историки, когда Далмату (в миру — тобольский городничий Димитрий Иванович Мокринский) исполнилось 50 лет, он решил посвятить себя Богу. В овраге на левом берегу Исети инок выкопал себе пещеру.

Однако земля, где он обосновался, принадлежала тюменскому татарину Илигею. Узнав, что на его территории поселился какой-то монах, Илигей решил убить «захватчика». Ночью во сне ему явилась Богоматерь и строго-настрого запретила обижать отшельника. Устрашенный этим чудесным явлением, Илигей пришел к Далмату и подарил для будущего монастыря все окрестные земли, став первым благотворителем обители. Тогда же, по монастырскому преданию, в знак примирения он подарил монаху свой шлем-шишак и кольчугу. После кончины преподобного Далмата доспехи хранились на его гробнице в усыпальнице при храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Краевед Александр Кривощеков писал, что каждый богомолец, приходящий на поклонение гробу Далмата, считал своим долгом одеть эти вещи и помолиться в них. Люди искренно верили, что «одежды Далмата (Илигея) исцеляют от слабости, а шишак от головной боли». Как воина, его считали покровителем и защитником военных.

До революции 1917 года исторические ценности находились в Далматовом монастыре. После его закрытия, в 1930-е годы их передали на хранение в Свердловский областной краеведческий музей им. О. Е. Клера и Невьянский историко-архитектурный музей. Теперь они вернулись домой. Шлем и кольчугу установили там же — в церкви в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в специально оборудованной витрине рядом с мощами преподобного Далмата Исетского.

По словам полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова, возвращение на родину шлема и кольчуги Святого Далмата — это реальный вклад в возрождение не только самого монастыря, но также развития культурного, туристического потенциала Курганской области. Например, уже есть планы провести здесь грандиозный культурный фестиваль. Полпред также отметил, что министерство культуры РФ приняло решение выделить более 200 миллионов рублей на восстановление монастырского комплекса.

В мероприятии приняли также участие врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, епископ Шадринский и Далматовский Владимир, наместник Успенского Далматовского мужского монастыря игумен Варнава, директор Невьянского государственного историко — архитектурного музея Марина Морева.

Как ожидается, доспехи будут находиться в Далматовском монастыре год, а затем вернутся в музейные экспозиции.

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