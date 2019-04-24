Русская линия
Сводка новостей от 24 апреля 2019

Через 90 лет в Далматовский монастырь вернулись шлем и кольчуга преподобного Далмата Исетского

Из музеев Свердловской области в Далматовский мужской монастырь переданы шлем и кольчуга основателя обители — преподобного Далмата Исетского, которого воины считали своим покровителем и защитником, сообщает Российская газета.

История доспехов неразрывно связана с появлением самого монастыря. Православный Далматовский Свято-Успенский мужской монастырь был основан в 1644 году. Как пишут историки, когда Далмату (в миру — тобольский городничий Димитрий Иванович Мокринский) исполнилось 50 лет, он решил посвятить себя Богу. В овраге на левом берегу Исети инок выкопал себе пещеру.

Однако земля, где он обосновался, принадлежала тюменскому татарину Илигею. Узнав, что на его территории поселился какой-то монах, Илигей решил убить «захватчика». Ночью во сне ему явилась Богоматерь и строго-настрого запретила обижать отшельника. Устрашенный этим чудесным явлением, Илигей пришел к Далмату и подарил для будущего монастыря все окрестные земли, став первым благотворителем обители. Тогда же, по монастырскому преданию, в знак примирения он подарил монаху свой шлем-шишак и кольчугу. После кончины преподобного Далмата доспехи хранились на его гробнице в усыпальнице при храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Краевед Александр Кривощеков писал, что каждый богомолец, приходящий на поклонение гробу Далмата, считал своим долгом одеть эти вещи и помолиться в них. Люди искренно верили, что «одежды Далмата (Илигея) исцеляют от слабости, а шишак от головной боли». Как воина, его считали покровителем и защитником военных.

До революции 1917 года исторические ценности находились в Далматовом монастыре. После его закрытия, в 1930-е годы их передали на хранение в Свердловский областной краеведческий музей им. О. Е. Клера и Невьянский историко-архитектурный музей. Теперь они вернулись домой. Шлем и кольчугу установили там же — в церкви в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в специально оборудованной витрине рядом с мощами преподобного Далмата Исетского.

По словам полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова, возвращение на родину шлема и кольчуги Святого Далмата — это реальный вклад в возрождение не только самого монастыря, но также развития культурного, туристического потенциала Курганской области. Например, уже есть планы провести здесь грандиозный культурный фестиваль. Полпред также отметил, что министерство культуры РФ приняло решение выделить более 200 миллионов рублей на восстановление монастырского комплекса.

В мероприятии приняли также участие врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, епископ Шадринский и Далматовский Владимир, наместник Успенского Далматовского мужского монастыря игумен Варнава, директор Невьянского государственного историко — архитектурного музея Марина Морева.

Как ожидается, доспехи будут находиться в Далматовском монастыре год, а затем вернутся в музейные экспозиции.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Сегодня Великая Среда
Православные христиане вспоминают приготовление Господа к погребению и предательство Его Иудой...

Костроме вернули Святое озеро
Переименованное в советские годы озеро, возле которого произошло сражение чудесное сражение русских с татарами, вновь получило своё древнее занвание...

Анна Кузнецова: Проблемы, которые волнуют российских детей, не волнуют никого
Уполномоченная при Президенте РФ по правам ребёнка заявила, что в России вновь зафиксирован рост самоубийств детей...

Вмешательство Порошенко в церковные дела бумерангом ударило по его популярности в Закарпатье
Бывший губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль признал, что главной причиной провала президента на выборах в регионе стал церковный вопрос...

ОВЦС УПЦ: На Украине развернута ожесточённая кампания против прихожан и священнослужителей Украинской Православной Церкви
В УПЦ начали выпускать специальные информационные бюллетени о нарушениях прав верующих на Украине...

Митрополит Галльский Эммануил попал в опалу?
Имя владыки больше не фигурирует в списке кандидатов в главы Греческой архиепископии Америки...

Святейший Патриарх Кирилл совершил молебен на начало чина мироварения
Этот чин по традиции совершается только Предстоятелем Поместной Церкви по мере расходования мира, освящённого в предыдущие годы...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти генерала А.П.Ермолова, путешественника М.П.Лазарева, а также мыслителя и публициста И.Л.Солоневича...

В Петербурге представили документальный фильм о наставнике детей Императора Николая II

Детский крестный ход с «Шествием на осляти» состоялся в Петербурге

Правящий архиерей Екатеринбургской епархии совершил чин освящения копии Годеновского креста для крестного хода «Святая Русь»

Через 90 лет в Далматовский монастырь вернулись шлем и кольчуга преподобного Далмата Исетского

В Забайкальской митрополии организован сбор помощи для пострадавших от пожаров

Число абортов в 2018 году в России снизилось на 60 тысяч

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика