Озеро Некрасовское в Костромской области переименовано в озеро Святое. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в понедельник на портале правовой информации, сообщает ТАСС.

«В соответствии с федеральным законом „О наименованиях географических объектов“ и на основании предложения администрации Костромской области переименовать расположенное на территории Костромской области озеро Некрасовское в озеро Святое», — говорится в тексте документа.

Как сообщила пресс-служба администрации региона, во второй половине XIII и в начале XVII веков в окрестностях озера велись сражения. «Территория в Костромском районе, расположенная рядом с Некрасовским озером, имеющим более древнее название Святое, является одним из памятных исторических мест региона. Проведенные в 2016 году областным отделением Русского географического общества предварительные полевые работы подтвердили перспективность детального археологического обследования территории возле озера», — говорится в сообщении.

Православные связывают окрестности озера с таким событием, как чудо от иконы Феодоровской Богоматери в битве у Святого озера — спасением Костромы от татарских войск. В Смутное время в данной местности были разгромлены польские интервенты, захватившие Ипатьевский монастырь. Позднее в районе озера, в деревне Святое, была построена часовня Животворящего Креста. В советский период деревня Святое была переименована в Некрасовское.

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