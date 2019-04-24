Этот чин по традиции совершается только Предстоятелем Поместной Церкви по мере расходования мира, освящённого в предыдущие годы…

22 апреля 2019 года, в понедельник Страстной седмицы, по окончании Литургии Преждеосвященных Даров, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы совершил молебен на начало чина мироварения, сообщает Патриархия.ru.

Его Святейшеству сослужили: епископ Воскресенский Дионисий, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии, наместник Новоспасского ставропигиального монастыря; епископ Бронницкий Фома, наместник Донского монастыря; протопресвитер Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; насельники Донской обители в священном сане и московское духовенство.

На телеканале «Союз» шла прямая трансляция Патриаршего богослужения.

После совершения малого водоосвящения Предстоятель Русской Православной Церкви окропил освященной водой печь, котёл, сосуды со специями, вином и маслом, после чего, взяв трикирий, возжёг специальные дрова в мироваренной печи. Святейший Патриарх Кирилл благословил ингредиенты для приготовления святого мира, в котёл были влиты святая вода, вино, елей и добавлены специи.

Затем Святейший Владыка прочитал 1-е зачало Евангелия от Матфея. При чтении Евангелия два диакона взошли на помост у котла со специальными веслами для перемешивания ингредиентов мира и приступили к мироварению. Чин мироварения, во время которого будет непрерывно читаться Четвероевангелие, завершится в Великий Четверг освящением мира в Храме Христа Спасителя.

Освящение мира — одно из священнодействий Православной Церкви. Этот чин по традиции совершается только Предстоятелем Поместной Церкви, причём не каждый год, а по мере расходования мира, освящённого в предыдущие годы. Причём далеко не все Поместные Церкви имеют право и возможность варить миро. Так древний Иерусалимский Патриархат совсем недавно обратился к Константинопольскому Патриарху с просьбой предоставить ему миро.

Предварительное приготовление веществ для мироварения начинается на Крестопоклонной седмице Великого поста. Торжественный чин варения мира для Русской Церкви совершается на Страстной седмице в Малом соборе Донского монастыря (до 1917 года для этих целей использовалась Крестовая (Мироваренная) палата бывшего Патриаршего дворца в Московском Кремле).

В Великий Понедельник Патриарх в сослужении клириков полагает начало мироварению. В течение трёх дней непрерывно читается Евангелие. Освящение мира происходит за Патриаршей Божественной литургией в Великий Четверг.

Освящённое миро по благословению Святейшего Патриарха раздаётся в епархии Русской Православной Церкви и используется при совершении Таинства Миропомазания, а также при освящении храмов.

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