Русская линия
Сводка новостей от 24 апреля 2019

Святейший Патриарх Кирилл совершил молебен на начало чина мироварения
Этот чин по традиции совершается только Предстоятелем Поместной Церкви по мере расходования мира, освящённого в предыдущие годы…

Перед чином мироварения22 апреля 2019 года, в понедельник Страстной седмицы, по окончании Литургии Преждеосвященных Даров, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы совершил молебен на начало чина мироварения, сообщает Патриархия.ru.

Его Святейшеству сослужили: епископ Воскресенский Дионисий, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии, наместник Новоспасского ставропигиального монастыря; епископ Бронницкий Фома, наместник Донского монастыря; протопресвитер Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; насельники Донской обители в священном сане и московское духовенство.

На телеканале «Союз» шла прямая трансляция Патриаршего богослужения.

После совершения малого водоосвящения Предстоятель Русской Православной Церкви окропил освященной водой печь, котёл, сосуды со специями, вином и маслом, после чего, взяв трикирий, возжёг специальные дрова в мироваренной печи. Святейший Патриарх Кирилл благословил ингредиенты для приготовления святого мира, в котёл были влиты святая вода, вино, елей и добавлены специи.

Затем Святейший Владыка прочитал 1-е зачало Евангелия от Матфея. При чтении Евангелия два диакона взошли на помост у котла со специальными веслами для перемешивания ингредиентов мира и приступили к мироварению. Чин мироварения, во время которого будет непрерывно читаться Четвероевангелие, завершится в Великий Четверг освящением мира в Храме Христа Спасителя.

Освящение мира — одно из священнодействий Православной Церкви. Этот чин по традиции совершается только Предстоятелем Поместной Церкви, причём не каждый год, а по мере расходования мира, освящённого в предыдущие годы. Причём далеко не все Поместные Церкви имеют право и возможность варить миро. Так древний Иерусалимский Патриархат совсем недавно обратился к Константинопольскому Патриарху с просьбой предоставить ему миро.

Предварительное приготовление веществ для мироварения начинается на Крестопоклонной седмице Великого поста. Торжественный чин варения мира для Русской Церкви совершается на Страстной седмице в Малом соборе Донского монастыря (до 1917 года для этих целей использовалась Крестовая (Мироваренная) палата бывшего Патриаршего дворца в Московском Кремле).

В Великий Понедельник Патриарх в сослужении клириков полагает начало мироварению. В течение трёх дней непрерывно читается Евангелие. Освящение мира происходит за Патриаршей Божественной литургией в Великий Четверг.

Освящённое миро по благословению Святейшего Патриарха раздаётся в епархии Русской Православной Церкви и используется при совершении Таинства Миропомазания, а также при освящении храмов.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Сегодня Великая Среда
Православные христиане вспоминают приготовление Господа к погребению и предательство Его Иудой...

Анна Кузнецова: Проблемы, которые волнуют российских детей, не волнуют никого
Уполномоченная при Президенте РФ по правам ребёнка заявила, что в России вновь зафиксирован рост самоубийств детей...

Вмешательство Порошенко в церковные дела бумерангом ударило по его популярности в Закарпатье
Бывший губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль признал, что главной причиной провала президента на выборах в регионе стал церковный вопрос...

Митрополит Галльский Эммануил попал в опалу?
Имя владыки больше не фигурирует в списке кандидатов в главы Греческой архиепископии Америки...

Святейший Патриарх Кирилл совершил молебен на начало чина мироварения
Этот чин по традиции совершается только Предстоятелем Поместной Церкви по мере расходования мира, освящённого в предыдущие годы...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти генерала А.П.Ермолова, путешественника М.П.Лазарева, а также мыслителя и публициста И.Л.Солоневича...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика