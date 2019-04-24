В УПЦ начали выпускать специальные информационные бюллетени о нарушениях прав верующих на Украине…

ОВЦС УПЦ: На Украине развернута ожесточённая кампания против прихожан и священнослужителей Украинской Православной Церкви

Отдел внешних церковных связей Украинской Православной Церкви принял решение начать выпуск собственного Информационного бюллетеня о нарушениях прав духовенства и мирян на Украине, сообщает портал «Православная жизнь».

Решение о публикации принято Отделом «в связи с учащением случаев правонарушений, совершаемых в отношении Украинской Православной Церкви, а также с целью надлежащего информирования и обращения внимания к этим случаям духовенства и верующих других Поместных Православных Церквей, государственной власти, СМИ, правозащитных и экспертных организаций».

Начиная с 6 января 2019 года, после создания Православной Церкви Украины и вручения её главе Томоса об автокефалии от имени Вселенского (Константинопольского) Патриархата, на Украине развернута беспрецедентная кампания против прихожан и священнослужителей Украинской Православной Церкви.

В рамках этой кампании представители государственной власти Украины проводят открытую агитацию за так называемый «переход» религиозных общин Украинской Православной Церкви в ПЦУ, оказывают административное и силовое давление против священнослужителей и прихожан Украинской Православной Церкви, помогают военизированным группам радикальных «активистов» захватывать храмы Украинской Православной Церкви и описывать их имущество, инициируют принятие изменений в национальное законодательство, нарушающие Конституцию Украины и фундаментальные права верующих.

Целью настоящего Бюллетеня является информирование священнослужителей и прихожан других Поместных Православных Церквей, представителей государственной власти зарубежных стран, СМИ, правозащитных и экспертных организаций о наиболее вопиющих случаях нарушения прав прихожан и священнослужителей УПЦ в Украине и прямого вмешательства Украинской государственной власти в дела Церкви.

За период с 25 января по 4 апреля 2019 года зафиксированы и подтверждены многие десятки случаев грубого нарушения прав прихожан и священнослужителей УПЦ в Украине.

В Бюллетене будет предоставлена краткая информация о наиболее вопиющих случаях нарушений прав прихожан и священнослужителей Украинской Православной Церкви, а также прямом вмешательстве государственной власти в дела Церкви. Краткое описание каждого случая будет сопровождаться гиперссылкой на более подробную информацию.

Бюллетени будут публиковаться на трех языках: украинском, русском и английском.

О каждом новом выпуске будет сообщаться на официальном сайте ОВЦС УПЦ.

В настоящее время доступен для скачивания первый бюллетень за период с 25 января по 4 апреля 2019 года.

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