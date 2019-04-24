Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавил 21 апреля, в праздник Входа Господня в Иерусалим, Божественную литургию в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга. Иерарху сослужили епископы Ардатовский и Атяшевский Вениамин, Петергофский Серафим, ключарь собора протоиерей Алексий Исаев и духовенство епархии. По окончании богослужения был совершен традиционный детский крестный ход с «Шествием на осляти», сообщает Благовест-инфо.

Сотни верующих принесли с собой вербовые и пальмовые ветви. Ученики воскресных школ читали часы. За литургией пели женский и детский хоры митрополии, детско-юношеский хор Владимирского собора и другие коллективы.

Завершающей частью праздника стал крестный ход вокруг храма под торжественный звон колоколов. Во главе шествия двигалась повозка с детьми, запряженная белой лошадью. Такая процессия, проводящаяся у Исаакиевского собора уже не первый год, является современной интерпретацией «Шествия на осляти», совершавшегося в Московском государстве на Вербное воскресенье. В XVI—XVII вв.еках в Москве совершалась торжественная процессия, которая начиналась у Покровского собора на Красной площади (храма Василия Блаженного) и заканчивалась в Успенском соборе Кремля. Патриарх въезжал в Кремль на белом коне, которого вел под уздцы царь. По пути следования процессии мальчики постилали на землю отрезы дорогой ткани и богатые одежды. Шествие символизировало вход Иисуса Христа в Иерусалим. При Петре I «Шествия на осляти» были отменены.

По окончании крестного хода вокруг Исаакия митрополит Варсонофий произнес проповедь, в которой, в частности, сказал: «Многие знали, что Христос исцеляет, врачует, даже воскрешает мертвых, и хотели, чтобы Он стал их царем. Они думали, что Он даст им богатство, власть над другими народами, сбросит ненавистное римское иго. Но Спаситель неоднократно говорил, что не хочет быть земным царем, а построит другое Царство — духовное, Церковь Божию. В этом Царстве Он и правит, а земного не касается, потому что народ хочет только хлеба и зрелищ. Господь хочет дать им большее — Царствие Небесное. И вот, Он идет в Иерусалим сегодня, чтобы дать людям спасение. Поэтому мы прославляем Господа, просим, чтобы Он взял наши грехи на Себя на Голгофе».

Также архиерей поблагодарил всех организаторов крестного хода, музыкальные коллективы, и поздравил верующих с праздником Входа Господня в Иерусалим.

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