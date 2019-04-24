Русская линия
Сводка новостей от 24 апреля 2019

Число абортов в 2018 году в России снизилось на 60 тысяч

Количество абортов в России в 2018 году сократилось почти на 10%, говорится в докладе Министерства здравоохранения, сообщает Интерфакс.

«В 2018 году количество абортов снизилось на 9,6%, то есть почти на 60 тыс. случаев, а за семь лет — более чем на 39%», — сказано в документе.

Кроме того, по данным ведомства, в прошлом году проведено 78 тыс. бесплатных процедур экстракорпорального оплодотворения, что на 21% больше, чем годом ранее. Это позволило появиться на свет 28,5 тыс. детей.

Русская линия

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Число абортов в 2018 году в России снизилось на 60 тысяч
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