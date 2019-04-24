Жители Закарпатья неоднозначно восприняли грубое вмешательство президента Украины Петра Порошенко в церковные дела, что стало одной из главных причин его поражения на президентских выборах в регионе. Об этом заявил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль в интервью изданию Uzhgorod.net.ua, сообщает СПЖ.

Петру Порошенко не нужно было трогать тему религии в мультикультурном и религиозно многообразном Закарпатье, считает губернатор, который уже написал заявление на увольнение.

«Здесь очень неоднозначно восприняли реализованные реформы и лозунги, — отметил чиновник. — Я в своё время даже боялся произносить слово „Томос“, ведь здесь 640 общин Московского Патриархата, 32 монастыря. И вместо Поместной церкви мы получили Митрополию от Константинополя, а по факту — отсутствующие церкви и никаких тенденций к массовому переходу».

По мнению главы Закарпатской ОГА, вмешательство Порошенко в этот вопрос имеет прямое отношение к его поражению — «за» Порошенко свои голоса отдали лишь 16,7% закарпатцев.

«Я не утверждаю, что священники совершали какую-то агитацию, в наших условиях этого и не надо было делать. А надо было не трогать тему религии в мультикультурном и религиозно многообразном Закарпатье. Здесь исторически церкви не отождествляли себя с Московским Патриархатом — и при Чехословакии, и в Советскую эпоху. И если на Львовщине, Ивано-Франковщине, Тернопольщине Томос сыграл свою положительную роль, то у нас наоборот», — заявил Геннадий Москаль, оценивая настроения в местном обществе.

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