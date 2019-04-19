Иерусалимский Патриархат может отозвать своего епископа из Катара

Украинский вопрос стал поводом для встречи Предстоятелей Православных Церквей на Кипре, но Патриархи Антиохийский и Иерусалимский достигли во время встречи компромисса по вопросу Катара, сообщает «Ромфея».

Разногласия, которые разделяли два Патриархата и привели между ними к разрыву Евхаристического общения, кажется, были сведены на нет.

По данным греческого издания, Предстоятели после долгого разговора пришли к согласию, и теперь Иерусалимский Патриархат серьёзно рассматривает вопрос о выводе своего архиепископа Макария из Катара.

Другой вопрос, который был рассмотрен, — это изменение его титула, чтобы не было причин для споров по вопросам церковной юрисдикции.

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