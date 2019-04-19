Русская линия
Сводка новостей от 19 апреля 2019

В столице Поморья впервые пройдёт фестиваль колокольного искусства «Архангельские звоны»

Фестиваль колокольного искусства «Архангельские звоны» 5 мая впервые пройдет в столице Поморья. Свое мастерство покажут не только лучшие звонари региона, но и скрипачи, артисты и танцоры, сообщает пресс-служба Архангельской епархии.

«Начнется фестиваль колокольной эстафетой храмов столицы Поморья. Церкви города, одна за другой, с 10:00 в четко определенное время будут звонить в колокола, — рассказал настоятель Свято-Троицкого храма Архангельска протоиерей Алексий Денисов. — Продолжится праздник в 12:00 концертом на территории нашего храма».

На фестивале северяне смогут услышать не только различные праздничные звоны и узнать об истории колокольного мастерства в России, но и увидеть номера музыкальных и творческих коллективов города.

«Выступят коллектив флейтистов детской школы искусств, театр-студия „Лествица“, хореографический ансамбль. Пройдут мастер-классы по звонарному искусству», — пояснил один из организаторов фестиваля, руководитель молодежного отдела епархии священник Леонид Перчугов.

Проведение «Архангельских звонов» благословил митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил.

Организаторы — Архангельская епархия и Международный центр колокольного искусства.

Русская линия

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В столице Поморья впервые пройдёт фестиваль колокольного искусства «Архангельские звоны»

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