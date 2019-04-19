В созданной усилиями Фанара «ПЦУ» зреет бунт против «почетного патриарха» Филарета Денисенко, не желающего отпускать бразды правления, что чревато очередным расколом среди объединённых украинских раскольников.

Как сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на свои источники в «ПЦУ», бывший ученик Денисенко Епифаний Думенко попытался силой захватить офис экс-главы «Киевского патриархата», однако сделать ему этого не удалось.

«В ПЦУ сформирована неформальная коалиция, в которую входят Епифаний, Зоря и Симеон Шостацкий. Вот эта коалиция совместно и пытается „сбить“ Филарета», — пишут «Вести».

По данным украинского издания, в ответ Денисенко урезал финансирование Киевской православной богословской академии, которой раньше руководил Думенко и из которой якобы получал деньги.

«Теперь же канал финансирования перекрыт, и единственный источник, из которого глава ПЦУ может получать деньги, — это Андрей Мацола. Также Епифаний без содействия Филарета не имеет поддержки на уровне местной власти. Во время визита во Львов его даже не обеспечили машиной, для Филарета же такие вещи делались на ура».

Ранее негодование неуважительным отношением к Денисенко со стороны некоторых членов Синода высказал «митрополит» Иоасаф Шибаев. Но, как отмечают «Вести», это только начало. В июле должен пройти Поместный Собор «ПЦУ», на котором в устав организации Денисенко хочет внести несколько изменений.

По данным издания, лже-патриарх намерен увеличить до 12 число постоянных членов Синода, благодаря чему в него войдут сторонники Денисенко. Кроме того, между Филаретом и Епифанием закрепят распределение полномочий: «почётный патриарх» будет реально управлять «ПЦУ», а выбранный «предстоятель» станет лишь формальной фигурой для внешних поручений.

Таким образом, «ПЦУ» уже в ближайшее время может расколоться на несколько частей.

Русская линия