Русская линия
Сводка новостей от 19 апреля 2019

Планы развития участка Русской духовной миссии в Назарете обсудили в мэрии города

17 апреля 2019 года начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Александр (Елисов) и заместитель начальника иеромонах Дометиан (Маркарян) нанесли визит мэру города Назарет Али Саламу, сообщает Русская духовная миссия в Иерусалиме.

Во встрече также принял участие главный инженер города Ахмад Джабарин.

В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили вопросы сотрудничества. Была отмечена актуальность проекта развития участка Русской духовной миссии в центре Назарета. Архимандрит Александр подчеркнул готовность Русской Православной Церкви использовать этот участок на благо тысяч паломников, приезжающих поклониться месту Благовещения Пресвятой Богородицы, а также жителей города.

Русская линия

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Планы развития участка Русской духовной миссии в Назарете обсудили в мэрии города
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