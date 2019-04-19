Планы развития участка Русской духовной миссии в Назарете обсудили в мэрии города 17 апреля 2019 года начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Александр (Елисов) и заместитель начальника иеромонах Дометиан (Маркарян) нанесли визит мэру города Назарет Али Саламу, сообщает Русская духовная миссия в Иерусалиме. Во встрече также принял участие главный инженер города Ахмад Джабарин. В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили вопросы сотрудничества. Была отмечена актуальность проекта развития участка Русской духовной миссии в центре Назарета. Архимандрит Александр подчеркнул готовность Русской Православной Церкви использовать этот участок на благо тысяч паломников, приезжающих поклониться месту Благовещения Пресвятой Богородицы, а также жителей города. Русская линия





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