|Сводка новостей от 19 апреля 2019
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Предстоятели Поместных Православных Церквей Ближнего Востока призвали прекратить захваты православных храмов на Украине
Вадим Новинский: Все незаконно отобранные храмы УПЦ будут возвращены верующим, а виновные за их захват понесут ответственность
В американском штате Огайо запретили аборты с момента начала сердцебиения у ребёнка
Этот день в Русской истории
В Новодевичьем монастыре состоялось вручение Патриарших наград
В Хабаровске Церковь впервые проведёт углубленный курс жестового языка
В столице Поморья впервые пройдёт фестиваль колокольного искусства «Архангельские звоны»
Планы развития участка Русской духовной миссии в Назарете обсудили в мэрии города