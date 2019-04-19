В сербском монастыре Хиландар на Святой Горе Афон тщательно проверяют всех паломников из Украины — как духовенство, так и мирян…

В афонской обители Хиландар категорически не принимают представителей раскольнических церковных структур из Украины, сообщил на своей странице в Фейсбук наместник Троицкого Ионинского монастыря в Киеве архиепископ Обуховский Иона (Черепанов), который сейчас пребывает на Святой Горе Афон, сообщает СПЖ.

«Только что покинули прекрасный Хиландар. Игумен монастыря, о. Мефодий, просил кланяться Митрополиту Онуфрию и всем верным чадам нашей Церкви. Раскольников, как „духовенство“, так и мирян, сербы категорически в монастырь не принимают, у всех украинских паломников выясняют, кто у них митрополит. Портаричный (привратник) даже запретил монастырским водителям автобусов везти раскольников с пристани в монастырь», — написал владыка Иона.

Ранее проверку духовенства из Украины ужесточила Иерусалимская Православная Церковь. Эти меры были приняты в связи с рядом провокаций, когда представители «ПЦУ» пытались принять участие в богослужении в Храме Гроба Господня вместе с духовенством Иерусалимского Патриархата.

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