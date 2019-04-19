Русская линия
Сводка новостей от 19 апреля 2019

Архиепископ Обуховский Иона: Хиландар категорически не принимает украинских раскольников
В сербском монастыре Хиландар на Святой Горе Афон тщательно проверяют всех паломников из Украины — как духовенство, так и мирян…

Сербский монастырь Хиландар на Афоне Сербский монастырь Хиландар на АфонеВ афонской обители Хиландар категорически не принимают представителей раскольнических церковных структур из Украины, сообщил на своей странице в Фейсбук наместник Троицкого Ионинского монастыря в Киеве архиепископ Обуховский Иона (Черепанов), который сейчас пребывает на Святой Горе Афон, сообщает СПЖ.

«Только что покинули прекрасный Хиландар. Игумен монастыря, о. Мефодий, просил кланяться Митрополиту Онуфрию и всем верным чадам нашей Церкви. Раскольников, как „духовенство“, так и мирян, сербы категорически в монастырь не принимают, у всех украинских паломников выясняют, кто у них митрополит. Портаричный (привратник) даже запретил монастырским водителям автобусов везти раскольников с пристани в монастырь», — написал владыка Иона.

Ранее проверку духовенства из Украины ужесточила Иерусалимская Православная Церковь. Эти меры были приняты в связи с рядом провокаций, когда представители «ПЦУ» пытались принять участие в богослужении в Храме Гроба Господня вместе с духовенством Иерусалимского Патриархата.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Предстоятели Поместных Православных Церквей Ближнего Востока призвали прекратить захваты православных храмов на Украине
Предстоятели Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской и Кипрской Православных Церквей обсудили пути выхода из «украинского кризиса»...

Вадим Новинский: Все незаконно отобранные храмы УПЦ будут возвращены верующим, а виновные за их захват понесут ответственность
Глава фракции Оппозиционного блока заявил о тщетности незаконных действий украинских раскольников и местных чиновников по изъятию церковных строений...

Архиепископ Обуховский Иона: Хиландар категорически не принимает украинских раскольников
В сербском монастыре Хиландар на Святой Горе Афон тщательно проверяют всех паломников из Украины — как духовенство, так и мирян...

В американском штате Огайо запретили аборты с момента начала сердцебиения у ребёнка
Современные медицинские приборы позволяют надежно зафиксировать сердцебиение у зачатого ребёнка на третьей-четвертой неделе после оплодотворения...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти известного русского живописца-портретиста В.Л.Боровиковского...

В Новодевичьем монастыре состоялось вручение Патриарших наград

В Хабаровске Церковь впервые проведёт углубленный курс жестового языка

В столице Поморья впервые пройдёт фестиваль колокольного искусства «Архангельские звоны»

Планы развития участка Русской духовной миссии в Назарете обсудили в мэрии города

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика