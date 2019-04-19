16 апреля 2019 года в Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий вручил священнослужителям Московской епархии иерархические награды, которых они были удостоены к празднику Святой Пасхи Святейшим Патриархом Кириллом за усердное служение Церкви Христовой, сообщает пресс-служба Московской епархии.

Перед началом награждения митрополит Ювеналий обратился к собравшимся с архипастырским словом:

«Возлюбленные братья!

Я очень рад в преддверии великого и спасительного праздника Святой Пасхи выразить вам глубокую благодарность за ваше ревностное пастырское служение. Святейший Патриарх удостоил каждого из вас иерархических церковных наград, но прежде, чем их вручить, мне хотелось бы поделиться тем, что у меня на сердце.

В минувшую ночь христиане всего мира с тревогой и волнением наблюдали пожар в храме Парижской иконы Божией Матери. Мы видели, как страдал народ, как погибала эта христианская святыня. Мы радовались, когда передавали, что хранящиеся там святыни, связанные со страданиями Господа нашего Иисуса Христа, в частности Его терновый венец, спасены. Невозможно было взирать на это событие без сострадания. Я направил христианам Франции свое соболезнование. Очень трогательно было для меня сегодня, когда пожилая сотрудница епархиального управления, дежурная в архиерейском корпусе, попросила меня принять ее и со слезами на глазах вручила свое пожертвование для того, чтобы отправить его во Францию. В этом было что-то от лепты евангельской бедной вдовы. Думаю, что и вы, и ваши прихожане тоже, может быть, захотят передать свои пожертвования. Я запросил номер счета с тем, чтобы поступающие средства направлять на восстановление пострадавшего от пожара храма. В нашей Церкви мы всегда разделяли радости и скорби не только в своей православной семье, но и когда у других наших братьев случались несчастья, мы тоже думали о них.

Теперь я вновь обращаюсь к тому, ради чего мы сегодня собрались. Вчера я вручал епархиальные награды нашему молодому духовенству. Я вас не считаю старыми, но по сравнению с ними вы имеете больший стаж служения Святой Церкви. По существу, вы — основа нашей епархии. В течение многих лет вы бескорыстно, усердно и самоотверженно несете свое пастырское служение. Я умиляюсь вашему подвигу, потому что, несмотря на то, что у нас меняются эпохи, меняется положение Церкви в стране, вы неизменно, верно и самоотверженно несете благую весть о Христе всем людям. Помимо вручения вам Патриарших наград, мне хочется вновь и вновь от души поблагодарить каждого из вас за то, что вы верно служите Христу и Его Церкви. Я прошу секретаря Московского епархиального управления протоиерея Михаила Егорова оглашать список награжденных, и каждому из вас я буду вручать свидетельство о Патриаршей награде".

От имени награжденного духовенства к Патриаршему наместнику Московской епархии обратился благочинный Павлово-Посадского церковного округа протоиерей Александр Хомяк:

«Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка и отец!

С искренней и сердечной признательностью благодарим Вас за награды, которых Вы удостоили нас, тем самым располагая к более усердному исполнению обязанностей, которые вверены нам Церковью.

Мы благодарим Господа, что Он, призвав Вас к архипастырскому служению, поставил Своим Промыслом на протяжении многих лет возглавлять Московскую епархию, а нас — нести свои послушания под Вашим святительским омофором, под Вашим отеческим, мудрым и многоопытным руководством. Мы будем стараться и впредь исполнять добросовестно и ревностно те послушания, которые Вы благословите нам нести.

Среди многих дел и обязанностей Вашему сердцу особенно дорого дело возрождения порушенных святынь Московской епархии. Вы заботитесь о том, чтобы ни одно место, где совершалась Бескровная Жертва и верующие собирались прославить Господа, а в годы лихолетья оскверненное, не осталось не восстановленным. Мы надеемся, что милостью Божией, Вашими архипастырскими молитвами и трудами, стараниями священнослужителей и мирян порушенные святыни Подмосковья будут восстановлены.

Разрешите, дорогой владыка, пожелать Вам многих духовных и телесных сил в продолжении высокого служения на благо Церкви Христовой. Желаем Вам радостно и светло встретить спасительный праздник Воскресения Христова, испрашиваем Ваших святых молитв и желаем Вам многая и благая лета!"

Завершая церемонию награждения, митрополит Ювеналий сказал:

«Я сердечно благодарю Вас, дорогой отец Александр, за Ваше приветственное слово и еще раз выражаю радость, что вижу сегодня наших усердных пастырей.

Я поздравляю всех вас с Патриаршей наградой. Вспоминаю свои юные годы, молодость, когда наше служение ограничивалось только стенами храма. Сегодня же мы можем исполнять повеление Господа идти ко всем (см. Мф. 28:19−20), прославляя Его и говоря о Его учении. Но не только говорить, не только словом проповедовать Христа, но и добрыми делами. Когда я слушал Вас, дорогой отец Александр, вспоминал детский приют «Никита», который я неоднократно посещал и здесь принимал его воспитанников. Хотел бы попросить передать им мое благословение. Надеюсь, что на Пасху я посещу этот приют и совершу Божественную литургию в Никитском храме.

Желаю вам, возлюбленные, терпения и усердия, чтобы люди видели ваши добрые дела и прославляли Отца нашего Небесного (Мф. 5:18)".

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