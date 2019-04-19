Современные медицинские приборы позволяют надежно зафиксировать сердцебиение у зачатого ребёнка на третьей-четвертой неделе после оплодотворения…

В американском штате Огайо запретили аборты с момента начала сердцебиения у ребёнка

В штате Огайо (США) введён запрет на аборты с момента обнаружения сердцебиения у плода. Соответствующий закон подписал губернатор-республиканец Майк Девайн, продемонстрировав тем самым своё несогласие с предшественником на этом посту, который дважды накладывал вето на этот закон в течение нескольких лет, когда он подавался, рассматривался и бурно обсуждался законодателями и общественностью штата, сообщает Седмица.Ru.

«Победа!» — провозгласили активисты правозащитной организации Faith2Action, давно выступавшей против абортов. Эта организация стала разработчиком концепции нынешнего «закона о сердцебиении» ещё в 2010 году — и с тех пор сражалась за его принятие.

Губернатор Девайн своей подписью ввёл новый закон в действие на следующий день после его утверждения законодательным собранием штата, контролируемого республиканским большинством.

Закон не предусматривает исключений для беременности в результате изнасилования или инцеста. Современная медицина позволяет зафиксировать начало сердцебиения у плода с помощью трансвагинального ультразвукового обследования — обычно на пятой-шестой неделе беременности, когда многие женщины о ней ещё не подозревают.

Запрет на аборт после фиксации сердцебиения у плода фактически означает полный запрет на аборты как таковые, считает, специалист в вопросах беременности и материнства, работающий в клинике государственного университета штата Огайо, врач Майкл Какович.

«Современные медицинские приборы позволяют надежно зафиксировать сердцебиение у плода даже на третьей-четвертой неделе после оплодотворения яйцеклетки, — говорит врач, — то есть на первой-второй неделе после задержки менструации».

Огайо — это уже шестой штат, принявший соответствующий запретительный закон.

Русская линия