Проблемы, возникшие после предоставления Фанаром автокефалии украинским раскольникам 18 апреля 2019 года в Никосии обсудили Предстоятели Поместных Православных Церквей Ближнего Востока, собравшиеся на Кипре по инициативе Блаженнейшего Архиепископа Кипрского Хризостома, сообщает «Ромфея.Новости».

В частности, Патриархи Александрийский Феодор II, Антиохийский Иоанн, Иерусалимский Феофил III и Архиепископ Кипрский Златоуст II обратили внимание на начавшиеся захваты храмов Украинской Православной Церкви на Украине и призвали все стороны работать над достижением евхаристического единства Православной Церкви и защитить украинских верующих и их храмы от нападений.

«Блаженства и Святейшие Предстоятели в ходе встречи призвали все стороны работать, с одной стороны, для достижения Евхаристического единства, которым живёт Церковь во Христе Иисусе, а с другой, чтобы защищать верующих и святые храмы и монастыри от нападений и от актов насилия, независимо от того, от кого они исходят, и по какой причине или какими мотивами объясняются», — говорится в совместном коммюнике Предстоятелей.

В качестве посредника по урегулированию украинской проблемы Предстоятели Поместных Церквей выдвинули Блаженнейшего Архиепископа Кипрского Хризостома, который и ранее изъявлял готовность стать проводником между Константинопольским и Московским Патриархатами в этом вопросе. В связи с этим в ближайшее время мы можем стать свидетелями определённой дипломатической активности Кипрского Архиепископа.

Помимо украинской проблемы, участники встречи обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а Патриариа Антиохийский и Иерусалимский Иоанн и Феофил провели переговоры о восстановлении Евхаристического общения между Антиохией и Иерусалимом, которое было разорвано из-за спора о принадлежности Катара. Данные переговоры планируется продолжить.

Блаженства также выразили сожаление по поводу абсолютного безразличия международного сообщества и сильных мира сего к судьбе двух митрополитов Алеппского Павла и Иоанна Ибрагима, указав, что шестая годовщина их похищения совпадает в этом году с началом Великой Отечественной войны.

«Наконец, Предстоятели подчеркнули своё намерение и решимость продолжать подобные собрания и сотрудничество на благо Церкви, отметив, что в Православии могут быть разные взгляды, но Православная Церковь остается единой во главе с Богочеловеком Христом и продолжает свой спасительный путь в мире».

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