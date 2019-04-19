Русская линия
Сводка новостей от 19 апреля 2019

Владимир Путин принял главу Эстонии
Керсти Кальюлайд приехала в Москву на открытие здания посольства и встретилась с российским президентом…

Владимир Путин принял главу ЭстонииГлава Эстонии Керсти Кальюлайд, приехавшая в Москву на церемонию открытия здания посольства Эстонии в Москве после реконструкции, встретилась 18 апреля с президентом России Владимиром Путиным. Главы двух государств обсудили двусторонние отношения, ситуацию на Украине и в Грузии, сообщает «Немецкая волна».

Говоря о строящемся газопроводе «Северный поток — 2», глава Эстонии отметила, что придерживается режима санкций. Однако она выразила готовность «продвигаться по другим двусторонним направлениям».

«Мы давно не виделись. Помоему, десять лет назад была встреча на высшем уровне. Совсем недавно гдето за границей мы с Вами мельком виделись. Отсутствие контактов между официальными лицами, официальными органами, между соседями — это ненормальная ситуация. Как результат: у нас в предыдущие годы товарооборот упал более чем на 50 процентов. Правда, за прошлый год он немного скорректировался — плюс 17 процентов. У нас объективно есть общие интересы, связанные с регионом Балтийского моря: здесь и вопросы безопасности, и вопросы экологии, и вопросы, связанные с транспортом, транзитом», — заявил Путин.

«Мы действительно договорились некоторое время назад о том, чтобы мы могли поговорить, хотя бы потому, что с соседями надо разговаривать даже в случае, если у нас есть определённые разногласия, — ответила Керсти Кальюлайд. — Вы правы, у нас есть важные торговые отношения. Экономика имеет возможность приспосабливаться к решению политиков, поэтому есть возможность направлять её в позитивное русло. Время обновить программу сотрудничества между Европейским союзом и Россией, которая финансируется обеими сторонами. Так что время для встречи самое что ни на есть подходящее».

«Эстония является кандидатом в непостоянные члены Совета Безопасности ООН. Мы стали в мультилатеральных организациях важным и конструктивным партнёром. Поэтому я думаю, что нам будет интересно обсудить и глобальные геополитические вопросы. И будучи соседями, мы отвечаем также за окружающую среду того региона, где располагаются наши государства. И хорошим примером сотрудничества являются вопросы Чудского озера, всё, что связано с приграничными регионами», — заявила глава Эстонии.

О чём конкретно договорились главы России и Эстонии пока не совсем понятно. Но сам по себе факт этой встречи после почти десятилетнего перерыва говорит о том, что российско-эстонские отношения имеют перспективы к улучшению.

Русская линия

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