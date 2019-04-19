Вадим Новинский: Все незаконно отобранные храмы УПЦ будут возвращены верующим, а виновные за их захват понесут ответственность

«Не нарушайте законодательство и Конституцию Украины в угоду уходящему президенту, иначе будете привлечены к ответственности за рейдерские захваты храмов в строгом соответствии с украинским законодательством», — предупредил чиновников центральной и местных властей Украины глава фракции Оппозиционного блока Вадим Новинский, сообщает официальный сайт ОБ.

17 апреля 2019 года один из лидеров украинской оппозиции и ктитор канонической Украинской Православной Церкви подчеркнул, что уходящая власть продолжает гонения на каноническую Церковь и рейдерские захваты её храмов, особенно в епархиях, расположенных в западной Украине, однако все эти действия напрасны.

Оппозиционный блок располагает фактами происходящей сейчас на Украине массовой перерегистрации уставов храмов по поддельным документам. Эти правонарушения осуществляются при содействии местной власти с целью переподчинить приходы в пользу «ПЦУ», созданной при активном участии Петра Порошенко.

После нелегальной перерегистрации при помощи право-радикалов и криминальных организаций начинаются силовые захваты храмов. Священников, которые сопротивляются этому беззаконию, избивают, их семьи и самих прихожан запугивают. «Весь этот произвол происходит при полном содействии губернаторов западных областей — Ровенской и Волынской области. А также этому способствуют главы районных администраций и сельских советов. И всё это происходит при полном попустительстве силовиков западной Украины, поскольку все обращения верующих в правоохранительные органы остаются без внимания», — отметил Вадим Новинский.

В связи с этим он предупредил чиновников, замешанных в этом беззаконии, что при смене власти, когда на Украине вновь начнём действовать закон, они понесут за свои преступные деяния полную ответственность. Поэтому глава Оппозиционного блока призвал местные власти не нарушать закон и не провоцировать межконфессиональные конфликты.

Русская линия