Русская линия
Сводка новостей от 19 апреля 2019

В Хабаровске Церковь впервые проведёт углубленный курс жестового языка

С 13 по 19 мая 2019 года в городе Хабаровске по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Хабаровской епархией совместно с Координационным центром по работе с глухими, слепоглухими и слабослышащими людьми Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению будет организован углубленный курс по изучению жестового языка, сообщает Диакония.Ru.

Слушатели познакомятся с технологией перевода на жестовый язык, изучат особенности и виды перевода, различные аспекты работы переводчика.

Углубленный курс предназначен для тех, кто владеет основами жестового языка. Таких людей уже немало: первый (базовый) модуль образовательного курса «Основы русского жестового языка» впервые проходил на Дальнем Востоке с 17 по 23 декабря. Выпускниками курса стали 19 слушателей, среди которых — священнослужители, катехизаторы, добровольцы, представители региональных отделений Всероссийского общества глухих. Также в рамках курса в храме Хабаровской духовной семинарии состоялась первая в епархии Божественная литургия с переводом на жестовый язык.

«Благодаря базовому курсу участники познакомились с дактильной (пальцевой) азбукой, а также освоили жестовую лексику. Второй модуль — более сложный, он посвящен технологии перевода, и он является логическим продолжением предыдущего. Первый дает базовые знания, а второй — понимание азов переводческой специальности», — пояснила руководитель направления по работе с инвалидами Синодального отдела по благотворительности Вероника Леонтьева.

К обучению в новом курсе приглашаются священнослужители, социальные работники епархий, студенты духовных учебных заведений, успешно завершившие базовый уровень образовательных курсов «Основы русского жестового языка». По окончании обучения учащиеся, успешно сдавшие экзамен, получат свидетельство учебно-методического центра Всероссийского общества глухих с правом оказания сурдопереводческих услуг.

По завершении курсов в домовом храме Хабаровской духовной семинарии выпускники курсов смогут принять участие в Божественной литургии в качестве сурдопереводчиков.

Преподавателем курсов станет дипломированный сурдопереводчик, настоятель Царево-Константиновской Знаменской церкви города Кирова священник Игорь Шиляев.

Обучение и проживание для участников курса — бесплатное. Оплата проезда и питания иногородних представителей — за счет направляющей стороны. Место проведения: Хабаровская духовная семинария (ул. Тургенева, 26). Для регистрации на курсы необходимо до 25 апреля направить заявку на электронную почту veronika. leonteva@gmail.com и прислать документ об окончании первого модуля.

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В Хабаровске Церковь впервые проведёт углубленный курс жестового языка

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