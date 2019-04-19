Владимир Лукич Боровиковский родился 24 июля 1757 г. в малороссийском Миргороде в казачьей семье. Первоначальное художественное образование Боровиковский получил у отца-иконописца. Пройдя воинскую службу, он занялся религиозной живописью. В 1787 г., написав аллегорические композиции для торжественного оформления пути Екатерины II в Крым, художник обратил на себя внимание высшего света и переехал в Петербург, где вскоре сблизился с Г. Р.Державиным и другими видными русскими интеллектуалами того времени. С этого времени Боровиковский активно претворял опыт барочного искусства, создавая иконостасы для Борисоглебского собора в Торжке и Иосифовского собора в Могилеве. В тоже время он создает целый ряд светских миниатюрных портретов, а также малоформатных портретных картинок, близких по стилю к миниатюре. Не обошел своим вниманием художник и такой жанр как парадный портрет, создав прекрасные полотна, изображающие Императрицу Екатерину II в домашнем платье на прогулке в Царскосельском парке, а также портрет Государя Павла I.

Славу художнику также принесли прекрасные портреты Н.И.Куракиной (1795), Е.Н.Арсеньевой (1796), М.И.Лопухиной (1797), генерала Ф.А.Боровского (1799), А.Б.Куракина (1801−02) и др.

В 1804−11 гг. художник принимал участие в росписи и написании икон для Казанского собора в Санкт-Петербурге. Боровиковский по праву считается одним из лучших портретистов славянского века Просвещения. Скончался В. Л. Боровиковский в 1825 г.

В этот день в 1908 г. состоялось учредительное собрание Киевского Клуба русских националистов, на котором был избран Комитет Клуба. Первым председателем Клуба стал цензор Алексей Алексеевич Сидоров, его товарищем Анатолий Иванович Савенко, казначеем Николай Иванович Чоколов, секретарем Евгений Александрович Дворжицкий (день памяти 15 мая). Дворжицкий впоследствии вспоминал: «Сознавая, что пережитое Россией бурное революционное движение было по преимуществу проявлением национальной борьбы, борьбы инородческого мира с русским народом за державные права в государстве, эти деятели [учредители Клуба] пришли к сознанию необходимости создать такую беспартийную организацию, которая, с одной стороны, будила бы в русских людях национальное чувство и углубляла их национальное самосознание, ведя пропаганду идей русского национализма, а с другой стороны, объединяла бы как беспартийных деятелей, так и деятелей различных правых и умеренных партийных организаций вокруг национального лозунга о господствующем в государстве положении русского народа».

В 1908 г. Сидоров был переведен на службу в Московский цензурный комитет, новым председателем Клуба был избран профессор Киевского университета В.Е. Чернов (день памяти 22 сентября), а его товарищем стал профессор П.Я.Армашевский (день памяти 15 мая). Клуб сыграл большую роль (особенно на начальном этапе) в консолидации русской национальной элиты матери городов русских — древнего Киева.

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