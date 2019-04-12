Русская линия
Сводка новостей от 12 апреля 2019

Алексей Леонов вступился за российских космонавтов
В День космонавтики друг Юрия Гагарина и глава Скобелевского комитета возразил тем, кто называет траты на космос бессмыслицей…

Алексей Леонов и Юрий ГагаринВедущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил, что Международная космическая станция — это «пустая трата времени», а люди в космосе занимаются «собственным жизнеобеспечением». Ученому возразил друг Юрия Гагарина известный космонавт и глава Скобелевского комитета Алексей Леонов, сообщает Федеральное агентство новостей.

В интервью радиостанции «Говорит Москва», приуроченном ко Дню космонавтики, Вячеслав Докучаев посетовал на то, что Россия тратит миллиарды долларов впустую, отправляя космонавтов на Международную космическую станцию, а толку для науки от этого нет никакого.

«Международная космическая станция, с точки зрения науки, это пустая трата времени. Космонавты там занимаются в основном собственным жизнеобеспечением и изучают, кто у них там дырки просверливает», — сказал ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН.

По словам Докучаева, все открытия в космосе давным-давно получаются с помощью роботов.

«Человек в космосе просто сейчас не нужен. Человеческая космонавтика нужна, но только на частные деньги. А государство свои деньги налогоплательщиков должно тратить на настоящую науку», — заявил учёный.

Ему возразил дважды Герой Советского Союза, друг Юрия Гагарина, первый человек, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов.

«Это очередное шараханье и глупость. Он бы посмотрел, во сколько раз олигархи Рыболовлев или Абрамович имеют больше денег, чем мы тратим на космонавтику. Это несоразмерные вещи! Так что же — такое полезно для страны, а космонавты — не полезны? Демагогия это всё, которую разводит неграмотный человек», — заметил Алексей Архипович в комментарии Федеральному агентству новостей.

Легендарный космонавт подчеркнул, что если бы не космонавты, сейчас не было бы мобильных телефонов. «Посмотрите, сейчас у каждого человека есть мобильный! Да если бы не космонавтика, у нас бы на квартиру по-прежнему приходился один проводной телефон. Мы бы не понимали, что такое морская или авиационная навигация. Все это принесли космонавты собственными руками. А такие неграмотные ученые пусть лучше считают деньги, которые утащили у страны. Вот там триллионы», — возмутился Алексей Леонов.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

По предложению Святейшего Патриарха Кирилла
Заместителем руководителя Всемирного Русского Народного Собора избран глава Общества «Двуглавый орёл» Константин Малофеев...

Епифаний засомневался в победе Петра Порошенко
Активно агитировавший за Порошенко глава «ПЦУ» неожиданно заявил, что его структура и он сам не призывают голосовать за действующего президента...

Белорусские власти города Борисова решили назвать улицы в честь российских Императоров и Царской семьи
В Минской области вскоре появятся улицы Александровская, Павловская и Романовская...

Архиепископ Афинский Иероним: Греция, как и многие христианские страны, находится в глубоком демографическом кризисе
Причиной этого является разрушение института семьи и отвержение обществом нравственного учения Церкви, заявил Предстоятель Элладской Церкви...

Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон: Сейчас нам позволяют только выносить ночные горшки
В Русской Православной Церкви призвали Госдуму принять закон об опеке над недееспособными...

В Великом Новгороде установят памятник царскому министру и поэту Гавриилу Державину
Монумент появится в городе по инициативе Ассоциации юристов и при поддержке местных властей...

Алексей Леонов вступился за российских космонавтов
В День космонавтики друг Юрия Гагарина и глава Скобелевского комитета возразил тем, кто называет траты на космос бессмыслицей...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем видного богослова и публициста Т.И. Филиппова и знаменитого русского певца Ф.И. Шаляпина...

Освящён крест главного храма Росгвардии

Начался приём заявок на соискание первой в России премии «СО-ЕДИНЕНИЕ»

Волонтерское движение ВООПИК объявило 20 апреля Всероссийским днем заботы о памятниках

Архиепископ Егорьевский Матфей принял участие в открытии выставки «Русский Север» в Совете Федерации

Султан Брунея ввёл смертную казнь за содомию

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика