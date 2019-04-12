В День космонавтики друг Юрия Гагарина и глава Скобелевского комитета возразил тем, кто называет траты на космос бессмыслицей…

Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил, что Международная космическая станция — это «пустая трата времени», а люди в космосе занимаются «собственным жизнеобеспечением». Ученому возразил друг Юрия Гагарина известный космонавт и глава Скобелевского комитета Алексей Леонов, сообщает Федеральное агентство новостей.

В интервью радиостанции «Говорит Москва», приуроченном ко Дню космонавтики, Вячеслав Докучаев посетовал на то, что Россия тратит миллиарды долларов впустую, отправляя космонавтов на Международную космическую станцию, а толку для науки от этого нет никакого.

«Международная космическая станция, с точки зрения науки, это пустая трата времени. Космонавты там занимаются в основном собственным жизнеобеспечением и изучают, кто у них там дырки просверливает», — сказал ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН.

По словам Докучаева, все открытия в космосе давным-давно получаются с помощью роботов.

«Человек в космосе просто сейчас не нужен. Человеческая космонавтика нужна, но только на частные деньги. А государство свои деньги налогоплательщиков должно тратить на настоящую науку», — заявил учёный.

Ему возразил дважды Герой Советского Союза, друг Юрия Гагарина, первый человек, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов.

«Это очередное шараханье и глупость. Он бы посмотрел, во сколько раз олигархи Рыболовлев или Абрамович имеют больше денег, чем мы тратим на космонавтику. Это несоразмерные вещи! Так что же — такое полезно для страны, а космонавты — не полезны? Демагогия это всё, которую разводит неграмотный человек», — заметил Алексей Архипович в комментарии Федеральному агентству новостей.

Легендарный космонавт подчеркнул, что если бы не космонавты, сейчас не было бы мобильных телефонов. «Посмотрите, сейчас у каждого человека есть мобильный! Да если бы не космонавтика, у нас бы на квартиру по-прежнему приходился один проводной телефон. Мы бы не понимали, что такое морская или авиационная навигация. Все это принесли космонавты собственными руками. А такие неграмотные ученые пусть лучше считают деньги, которые утащили у страны. Вот там триллионы», — возмутился Алексей Леонов.

Русская линия