Известный предприниматель, глава телеканала «Царьград» и председатель Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орёл» Константин Малофеев в среду, 10 апреля, был избран заместителем председателя Всемирного Русского Народного Собора по предложению главы ВРНС, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает Седмица.Ru.

Решение об избрании Константина Малофеева, который активно выступает за возвращение российским улицам и площадям их исторических названий и способствует восстановлению порушенных святынь, принято в ходе Соборного съезда Всемирного Русского Народного Собора, прошедшего в конференц-зале московской гостиницы «Даниловская».

На съезде присутствовало 115 делегатов, в качестве ведущего выступил заместитель главы ВРНС, митрополит Тверской и Калужский Савва.

«Должность заместителя председателя ВРНС — большая честь и колоссальная ответственность для меня. То доверие, которое мне оказали глава Собора — Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и все соборяне, необходимо не просто оправдать, но сделать всё, чтобы Всемирный Русский Народный Собор вошёл в учебники отечественной истории будущего нашей страны в одном ряду с Земскими соборами русского государства», — прокомментировал своё назначение Константин Малофеев.

Также на Соборном съезде по инициативе члена Бюро Президиума ВРНС Сергея Котькало было принято решение подготовить соборное заявление в поддержку Екатеринбургской митрополии относительно строительства храма святой Екатерины.

Восстановление храма святой Екатерины обсуждается с 2010 года. С того времени было несколько площадок, которые предлагалось отдать под застройку.

В начале 2018 года губернатор Евгений Куйвашев сообщил о переносе места строительства на набережную около Театра драмы. 17 марта этого года в сквере на месте будущего возведения здания прошёл молебен сторонников строительства храма, который собрал порядка 8000 человек.

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