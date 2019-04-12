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Сводка новостей от 12 апреля 2019

По предложению Святейшего Патриарха Кирилла
Заместителем руководителя Всемирного Русского Народного Собора избран глава Общества «Двуглавый орёл» Константин Малофеев…

Всемирный Русский Народный СоборИзвестный предприниматель, глава телеканала «Царьград» и председатель Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орёл» Константин Малофеев в среду, 10 апреля, был избран заместителем председателя Всемирного Русского Народного Собора по предложению главы ВРНС, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает Седмица.Ru.

Решение об избрании Константина Малофеева, который активно выступает за возвращение российским улицам и площадям их исторических названий и способствует восстановлению порушенных святынь, принято в ходе Соборного съезда Всемирного Русского Народного Собора, прошедшего в конференц-зале московской гостиницы «Даниловская».

На съезде присутствовало 115 делегатов, в качестве ведущего выступил заместитель главы ВРНС, митрополит Тверской и Калужский Савва.

«Должность заместителя председателя ВРНС — большая честь и колоссальная ответственность для меня. То доверие, которое мне оказали глава Собора — Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и все соборяне, необходимо не просто оправдать, но сделать всё, чтобы Всемирный Русский Народный Собор вошёл в учебники отечественной истории будущего нашей страны в одном ряду с Земскими соборами русского государства», — прокомментировал своё назначение Константин Малофеев.

Также на Соборном съезде по инициативе члена Бюро Президиума ВРНС Сергея Котькало было принято решение подготовить соборное заявление в поддержку Екатеринбургской митрополии относительно строительства храма святой Екатерины.

Восстановление храма святой Екатерины обсуждается с 2010 года. С того времени было несколько площадок, которые предлагалось отдать под застройку.

В начале 2018 года губернатор Евгений Куйвашев сообщил о переносе места строительства на набережную около Театра драмы. 17 марта этого года в сквере на месте будущего возведения здания прошёл молебен сторонников строительства храма, который собрал порядка 8000 человек.

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