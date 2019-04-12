Русская линия
Сводка новостей от 12 апреля 2019

Освящён крест главного храма Росгвардии

Строящийся в подмосковной Балашихе главный храм Росгвардии сегодня, 11 апреля, обрёл крест. Священный чин освящения купольного креста совершил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, сообщает «Парламентская газета».

На торжественном мероприятии присутствовали первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов, статс-секретарь — заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Захаркин, представители Московской епархии Русской православной церкви, органов государственной власти, администрации Московской области, генерального подрядчика, военнослужащие и сотрудники Росгвардии, жители Балашихи.

После молебна крест был водружён на купол храма.

«Уверен, что храм Святого равноапостольного князя Владимира станет просветительским центром, способствующим духовно-нравственному воспитанию нынешних и подрастающих защитников Отечества. Пусть возведённый крест воодушевляет нас на благие деяния и защищает от бед и невзгод. Желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия», — сказал Меликов.

Он выразил особую признательность Святейшему Патриарху Кириллу, благословившему строительство главного храма Росгвардии, а также митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию, который провёл чин освящения креста.

В финансировании строительства принимают участие как крупные компании, так и простые граждане. Свои пожертвования вносят все желающие — от школ, находящихся в военном городке, до предприятий Балашихи.

Добровольную посильную помощь вносят генералы и офицеры Росгвардии. Это связано с тем, что храм находится рядом с одним из самых крупных гарнизонов войск национальной гвардии страны. Завершить строительство главного храма Росгвардии планируется в 2020 году ко Дню памяти святого равноапостольного князя Владимира. Он является святым покровителем федеральной службы.

Шестиметровый крест, изготовленный специально для ведомственного храма, отличается строгостью и простотой оформления, что придаёт ему величие и монументальность. Его вес — около тонны, толщина — тридцать сантиметров.

Он изготовлен из нержавеющей стали и покрыт золотом гальваническим способом. Такое покрытие обладает большой твёрдостью и износостойкостью. Монтаж креста, золочёного таким образом, можно проводить в любое время года и при любой погоде.

Совместное решение о возведении храмового комплекса было принято Патриархом Кириллом и директором Росгвардии, генералом армии Виктором Золотовым.

Закладка камня в основание здания состоялась 10 декабря 2016 года. Территория под строительство выбрана неслучайно. С одной стороны от храма находится военный городок, в котором проживают семьи военнослужащих дивизии имени Ф.Э. Дзержинского Росгвардии, а с другой — крупный микрорайон Балашихи.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

По предложению Святейшего Патриарха Кирилла
Заместителем руководителя Всемирного Русского Народного Собора избран глава Общества «Двуглавый орёл» Константин Малофеев...

Епифаний засомневался в победе Петра Порошенко
Активно агитировавший за Порошенко глава «ПЦУ» неожиданно заявил, что его структура и он сам не призывают голосовать за действующего президента...

Белорусские власти города Борисова решили назвать улицы в честь российских Императоров и Царской семьи
В Минской области вскоре появятся улицы Александровская, Павловская и Романовская...

Архиепископ Афинский Иероним: Греция, как и многие христианские страны, находится в глубоком демографическом кризисе
Причиной этого является разрушение института семьи и отвержение обществом нравственного учения Церкви, заявил Предстоятель Элладской Церкви...

Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон: Сейчас нам позволяют только выносить ночные горшки
В Русской Православной Церкви призвали Госдуму принять закон об опеке над недееспособными...

В Великом Новгороде установят памятник царскому министру и поэту Гавриилу Державину
Монумент появится в городе по инициативе Ассоциации юристов и при поддержке местных властей...

Алексей Леонов вступился за российских космонавтов
В День космонавтики друг Юрия Гагарина и глава Скобелевского комитета возразил тем, кто называет траты на космос бессмыслицей...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем видного богослова и публициста Т.И. Филиппова и знаменитого русского певца Ф.И. Шаляпина...

Освящён крест главного храма Росгвардии

Начался приём заявок на соискание первой в России премии «СО-ЕДИНЕНИЕ»

Волонтерское движение ВООПИК объявило 20 апреля Всероссийским днем заботы о памятниках

Архиепископ Егорьевский Матфей принял участие в открытии выставки «Русский Север» в Совете Федерации

Султан Брунея ввёл смертную казнь за содомию

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика