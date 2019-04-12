Русская линия
Сводка новостей от 12 апреля 2019

Епифаний засомневался в победе Петра Порошенко
Активно агитировавший за Порошенко глава «ПЦУ» неожиданно заявил, что его структура и он сам не призывают голосовать за действующего президента…

Пётр Порошенко и глава ПЦУ Епифаний ДуменкоДела Петра Порошенко во втором туре президентских выборов, судя по всему, очень нехороши, поскольку от него стали отворачиваться люди, которые ранее клялись ему в вечной преданности и заявляли, что он является «идеалом государственного руководителя». Такие слова, в частности, говорил перед первым туром глава «ПЦУ» Епифаний Думенко. Однако, теперь он изменил свою позицию.

Епифаний Думенко на пресс-конференции во Львове заявил, что его структура не агитирует за Порошенко на президентских выборах, а сам он даже не имеет телефонного номера действующего Президента Украины и выступает за честные выборы, сообщает СПЖ.

«Мне уже неоднократно задавали вопрос — есть ли у меня телефонный номер Президента, — сказал Епифаний журналистам. — Скажу честно, у меня нет номера телефона Президента, и я с ним вижусь только официально, мы практически не встречаемся».

Глава «ПЦУ» также опроверг слова зампредседателя Верховной Рады Оксаны Сыроид о том, что в новосозданную структуру поступают звонки из Администрации Президента с указаниями агитировать за Петра Порошенко.

«Можете спросить владык, но я не верю, что им из администрации звонили и давали указания с тем, чтобы упоминали имя Петра Алексеевича», — заявил Епифаний.

Кроме того, Епифаний сообщил, что поражён тем, насколько честно прошёл первый тур выборов Президента: «Это, очевидно, впервые в истории украинского государства, что мы сумели провести честные демократические открытые выборы. И это засвидетельствовали все присутствующие наблюдатели, в том числе, иностранные, что до сегодняшнего момента не было настолько честных демократических открытых выборов».

В предвыборной президентской кампании было зафиксировано множество случаев прямой и косвенной пропаганды «священников» и «епископов» «ПЦУ» в пользу действующего президента Петра Порошенко. Сам Епифаний заявлял, что в «ПЦУ» в будущем видят на посту главы Украины только Петра Порошенко и ездил вместе с ним в рабочие поездки по Украине, названные в СМИ Томос-туром. Также Думенко утверждал, что место Петра Порошенко в истории — рядом с равноапостольным князем Владимиром.

Теперь же он заявляет, что едва знаком с Порошенко, что можно считать весьма симптоматичным.

Русская линия

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Епифаний засомневался в победе Петра Порошенко
Активно агитировавший за Порошенко глава «ПЦУ» неожиданно заявил, что его структура и он сам не призывают голосовать за действующего президента...

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