В Русской Православной Церкви призвали Госдуму принять закон об опеке над недееспособными…

Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон: Сейчас нам позволяют только выносить ночные горшки

Глава Синодального отдела по благотворительности Русской Православной Церкви епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон на встрече с депутатами Госдумы в четверг призвал ускорить принятие проекта закона о распределенной опеке, сообщает «Парламентская газета».

Изменения в отдельные законодательные акты для повышения гарантий реализации прав и свобод недееспособных и не полностью дееспособных граждан, необходимые для организации нормальной жизни детей и взрослых с особенностями развития, были рассмотрены Госдумой и приняты в первом чтении в 2016 году.

Иерарх отметил, что задача инициативы заключается в том, чтобы не просто помогать людям, которые попали в беду, а в том, чтобы помочь им воссоединиться с обществом, «жить самостоятельно и радостно».

«Сейчас мы не можем оформить опеку над людьми, которые находятся в интернатах. Мы там работаем, но совершенно бесправны, грубо говоря, можем только горшки выносить», — заявил владыка Пантелеимон.

Председатель думского комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов, в свою очередь, рассказал о намерении властей стимулировать предпринимателей на помощь обездоленным.

«Невозможно оказывать благотворительность только из прибыли, необходимы налоговые послабления и иные пути решения этого вопроса в условиях сложной экономической ситуации», — отметил он.

По словам парламентария, Русская Православная Церковь имеет уникальную возможность «подойти к вопросу помощи нуждающимся намного шире, чем государство».

В настоящее время в Церкви действует более 4,5 тысяч социальных проектов, в том числе более 160 гуманитарных центров помощи нуждающимся, 60 приютов для мам в кризисной ситуации, около 300 центров помощи наркозависимым, более 500 общин трезвости, 90 приютов для бездомных и 450 благотворительных столовых, поддерживается более 400 проектов помощи инвалидам.

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