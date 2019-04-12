Султан Брунея ввел в стране смертную казнь за содомию и супружескую измену. Ранее смертная казнь была введена за проповедь христианства или даже публичное объявление себя немусульманином, передает Седмица.Ru.

Казни будут проводиться забрасыванием камнями. Результатом этого решения стала жесткая международная критика. Но до сих пор не было комментариев от ближайших соседей — Малайзии и Индонезии, двух стран с наибольшим мусульманским числом населения. В Малайзии, единственной стране граничащей с Брунеем, содомия запрещёна под угрозой тюремного заключения. В Индонезии содомия не приветствуется в культурном отношении. В Индонезии самая большая в мире мусульманская община, насчитывающая более 200 миллионов человек. В Индонезии, в отличие от Малайзии, где только 60 процентов населения являются мусульманами, ислам не является государственной религией. Граждане могут принадлежать к какой-либо из признанных мировых религий. Однако в обеих странах заметно усиление исламистов.

В Малайзии предпринимается всё больше попыток мусульман вводить более строгие наказания для содомитов. Так в сентябре 2018 года публично были подвергнуты порке две женщины-лесбиянки. Президент Индонезии Джоко Видодо ждёт реакции строго консервативного мусульманского объединения Нахдатул Улама. Это массовое движение, насчитывающее 40 миллионов человек, является крупнейшей мусульманской неправительственной организацией в мире. 17 апреля Джокови должен быть переизбран. В качестве кандидата на пост вице-президента он выбрал консервативного ученого Маруфа Амина — лидера Наахдатул Улама.

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