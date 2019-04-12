|Сводка новостей от 12 апреля 2019
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По предложению Святейшего Патриарха Кирилла
Епифаний засомневался в победе Петра Порошенко
Белорусские власти города Борисова решили назвать улицы в честь российских Императоров и Царской семьи
Архиепископ Афинский Иероним: Греция, как и многие христианские страны, находится в глубоком демографическом кризисе
Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон: Сейчас нам позволяют только выносить ночные горшки
В Великом Новгороде установят памятник царскому министру и поэту Гавриилу Державину
Алексей Леонов вступился за российских космонавтов
Этот день в Русской истории
Освящён крест главного храма Росгвардии
Начался приём заявок на соискание первой в России премии «СО-ЕДИНЕНИЕ»
Волонтерское движение ВООПИК объявило 20 апреля Всероссийским днем заботы о памятниках
Архиепископ Егорьевский Матфей принял участие в открытии выставки «Русский Север» в Совете Федерации